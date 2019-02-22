惡狼太多！日警視廳開發「防癡漢APP」爆紅　下載量飆破6倍

▲只要點開擊退色狼功能，螢幕便會顯示求救字樣。（圖／取自Digi Police）



國際中心／綜合報導

日本東京警視廳開發一款防犯罪APP「Digi Police」，其中配備緊急警報、警示聲響，協助民眾遇到危險時能對外求救。事實上，這款APP早在2016就已經推出，但直到近日知名女偶像「NGT48」的成員遭到不肖人士尾隨跟蹤、傷害，讓外界重新審視相關問題。有鑑於此，一名網友在推特上推薦Digi Police，也讓這款防犯罪APP因此爆紅，光是1月份的下載量就暴增至1.3萬次。

根據《日本經濟新聞》報導，Digi Police最特別的功能就是「警報器」，在遇到危險時，只要觸碰手機螢幕中的警報器圖樣，手機便會立即以最大音量發出警報聲響，並向事先輸入的信箱發送緊急通知，並傳送手機當下的定位訊息。

此外，APP中也有一個，「擊退色狼」的功能，對於因太過害怕而無法發出聲音的受害者，可以點開該功能，螢幕上便會顯示，「我遇到色狼了，請您幫幫我」的字樣，向周遭民眾求助。如果點擊螢幕，也會發出「請停止」的嚇阻聲。東京警視廳表示，3月將會進行大幅的改版，並加強更多功能。警視廳透露，未來會在APP內的地圖上顯示派出所位置，作為民眾緊急求助的地點。