死神來了！？相框突然掉下砸中4歲童　遭碎玻璃插腹慘死

▲牆上掛的相框莫名掉落，正好砸中了男童。（圖／翻攝自GoFundMe網站）

國際中心／綜合報導

美國賓州一名4歲男童日前在家玩耍時，突然遭牆上掉下來的相框砸中，疑似因為腹部遭碎玻璃刺穿，送到醫院幾分鐘便被宣布死亡，宛如電影《絕命終結站》的離奇死法，讓家屬十分傷心。

警方表示，這起事件20日下午3時45分發生在費城北里斯街區(North Reese Street)，4歲男童奧爾特加(Adrian Ortega)當時在和2歲及5歲的姊妹一起玩，牆上的相框突然掉落，結果慘遭砸死。母親韋萊茲(Amanda Velez)表示，「當時我人在洗手間，突然聽到一聲巨響，是玻璃的碎裂聲，然後又聽到2歲女兒的尖叫聲。」

韋萊茲查看發現，兒子竟然腹部遭碎玻璃刺中，身上流了很多血，無助地對她喊「媽媽」，便趕緊呼叫救護車。救護車雖然立即趕到，在下午5時前迅速抵達聖克里斯托弗醫院(St. Christopher’s Hospital)，然而沒多久便被宣布死亡。

韋萊茲傷心表示，這是一起很奇怪的事件，到現在她還是不知道相框為什麼會突然掉落，也不曉得要怎麼對年幼的女兒們解釋，為什麼他們的兄弟不在了，「我的兒子是一個開心寶寶，她們都非常想念他」，目前醫生也無法告訴她確切的死亡原因，需等待驗屍報告出爐。