日本首度對野豬使用疫苗 防堵非洲豬瘟疫情擴散

▲非洲豬瘟疫情肆虐多國，台灣也是繃緊神經。(示意圖／翻攝自蘇揆官方line群組）

國際中心／綜合報導

日本的非洲豬瘟疫情迄今未見緩和，為顧慮到對飼養肉豬使用疫苗可能影響出口，政府巷計畫先對野豬使用疫苗，希望藉此遏止豬瘟的疫情擴散。這將是日本首度針對野生動物使用疫苗。

豬瘟是一種對飼養肉豬或野豬具有高度傳染力的疾病，但不會傳染給人類。食用感染豬瘟的豬肉，也不會對人類健康產生危險。不過對一國的養豬業來說卻會造成重創。日本「家畜傳染病預防法」規定，只要養豬場發現有豬隻感染豬瘟，就必須撲殺養豬場內的所有豬隻。

據了解，感染豬瘟的野生野豬可能是讓豬瘟擴散的原因之一，日本「農林水產省」表示，快的話會從3月中旬開始對野豬使用豬瘟疫苗。

日本從去年9月以來接連出現豬隻感染豬瘟，目前疫情已擴散到5府縣、逾30處養豬場。另外，也有180頭野豬身上被驗出豬瘟病毒。

「農林水產省」表示，感染豬瘟的野豬到處趴趴走，易造成豬瘟病毒擴散現象。目前政府打算對野豬使用疫苗的地區，以確認有野豬感染豬瘟的岐阜縣及愛知縣為主。

對野生野豬使用疫苗的方法是：把液態的豬瘟疫苗放入易破的小包裝袋內，再把小包裝袋放入固體狀的玉米粉誘餌中埋入地下。野豬吃了誘餌就能產生預防感染豬瘟效果。

日本政府目前準備12萬劑疫苗，計畫在1年內分6次使用。 由於這是日本首度針對野生動物使用疫苗，「農林水產省」已從德國進口疫苗，並在聽取專家意見後使用。

「農產水產省」說，目前暫不考慮對飼養肉豬使用疫苗。 農林水產大臣吉川貴盛表示，將跟岐阜縣與愛知縣落實合作，使用疫苗防止豬瘟擴散，同時也採用設置防護柵欄的方式，限制野豬的活動範圍。

至於何時對飼養肉豬使用疫苗，仍然未定。吉川說，一旦對肉豬使用疫苗，很可能對豬肉出口帶來長期影響，所以必須謹慎。