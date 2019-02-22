男沈淪毒海慘死 絕望母親曬兒子遺體照 警愓吸毒者！

▲諾拉說，她當時沒有想太多，只想擁抱兒子。(圖／翻攝自網路)

國際中心／綜合報導

《每日郵報》21日導稱，美國德拉瓦州29歲男子安德魯․賈克勒(Andrew Jugler)因為長期使用止痛藥後，導至對藥物成癮，無法戒除。為此他還離家出走，跑到森林裡住。無奈最後他還是因吸毒過量死亡。

他的56歲母親諾拉․薛罕(Nora Sheehan)得知噩耗後，悲傷萬分，很長時間無法走出傷痛。 最近，諾拉整理好情緒，在網路上分享了一張自己擁抱著兒子安德魯遺體的照片，訴說出她們家的故事，藉此警愓世人，當心止痛藥成癮的危險。

報導指出，在染上止痛類毒品前，安德魯非常善良、體貼。他是一名機械工，深受大家喜愛。他原本擁有光明美好的未來，但這一切都給毒品毀了。

2010年，他開始使用止痛藥。長期使用後，能解重癮的藥物(毒品)漸漸變成了海洛英與芬太尼。後者是強效麻醉性鎮痛藥，適用於治療疼痛和手術鎮痛，鎮痛效果約為嗎啡的80倍，但芬太尼同時又是「實驗室毒品」的重要成分。

染上毒癮後，安德魯的性格越來越怪異，後來直接參加了一個戶外團體，離家出走，搬到森林去住。 目睹兒子的強烈變化，讓諾拉十分擔心。為了讓兒子能夠重新做人，她曾聯同兩個女兒：38歲的坎蒂絲和30歲的海莉一起帶安德魯到戒毒中心戒毒， 無奈這項計畫最後以失敗告終。

諾拉回憶說：「當我開車送安德魯到一個戒毒中心時，他忽然打開車門。當時時速達100公里，他好像要讓自己掉出車外。我趕忙停車，大聲尖叫。就在那一刻，我問他：你想被埋在哪裡？」

她攔阻不了安德魯繼續沈淪毒海。在那次爭執後，她失去了兒子的音訊。 安德魯在去年10月去世。但諾拉過了好久才找到他的遺體。當時，安德魯的屍體已經開始發臭。

諾拉說：「他們告訴我對房間裡的氣味要有心理準備，因為他的屍體在室外的酷熱氣溫下已經有好一陣子了。在看到他之前，我沒有難過。在那之前，我一直抱著希望，死者不是他。」在認出兒子那一刻，諾拉頓時萬念俱灰，她沒有想太多，只想擁抱兒子。

諾拉表示，自己並沒有為兒子舉辦傳統喪禮，而是以他的名義舉行了一場追悼會。 她說：「我希望分享這張照片來警愓吸毒者。我希望他們能振作起來，戒毒、重新開始。在安德魯之前，我從來不知道海洛英和芬太尼在我的社區裡竟然如此普遍。這是很病態的。」

諾拉邀請了安德魯的朋友參加追悼會。他們之前也跟安德魯一樣，正在跟毒癮戰鬥。相關報導及更多照片請看這裡