79歲狂嬤遇搶匪　勇敢開槍「直接射臉」：來來來衝來啊！我射爆你頭

▲阿嬤超狂，遇到搶匪完全都不怕。（圖／Pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

美國喬治亞州一名79歲阿嬤待在廚房時，突然發現自家後門遭搶匪闖入，沒想到她完全沒在怕，竟然獨自面對搶匪，勇敢嗆對方「你來啊！有種衝著我來啊！」接著親手開槍朝搶匪的臉射，「我就是要射爆你的腦！」超狂舉動讓搶匪都嚇傻了。

綜合外電報導，這名阿嬤在12日中午待在廚房時，發現住家後門疑似遭搶匪闖入，她趕緊打電話報警，並與警方保持聯繫。隨後，20歲搶匪羅格斯（Hans Rogers）破門而入，阿嬤竟然超勇敢獨自面對，她舉起槍，對著羅格斯說：「你來啊！有種衝著我來啊！」

接著，阿嬤朝搶匪的臉射了一槍！羅格斯差點被射到，同時也嚇傻了，還打破了阿嬤家的窗戶玻璃。阿嬤完全沒在怕，再次射第2槍，還在1樓堵搶匪：「我在這等你，你有種就下來看看啊！我要射爆你的大腦，來來來、你來！」

過了10分鐘，警方終於來了，而羅格斯也當場被逮捕。事後，阿嬤的女兒表示「真的非常勇敢」，因為連搶匪都嚇得不知道該怎麼辦，羅格斯甚至躲起來嗆阿嬤：「臭賤人，你真的想射死我！」最後羅格斯遭指控私闖民宅與竊盜等罪嫌。