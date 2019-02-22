臨檢遭「近距離射臉」！女警靈巧閃過....連開15槍直接擊斃歹徒

▲ 影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

美國加州日前有一名女副警長萊里（Riley Jarecki）在深夜臨檢時，要求43歲駕駛莫拉雷斯（Javier Hernandez Morales）搖下車窗，沒想到卻突然遭到駕駛「朝臉射擊」，萊里靈敏閃過子彈，並趁歹徒開車逃逸之前，連朝車內射擊15發子彈，當場擊斃歹徒，緊張程度宛如電影情節。

根據San Francisco Chronicle報導，案發在17日晚間時，萊里巡邏至納帕郡（Napa County）一處街區發現莫拉雷斯，並詢問對方是否需要幫助，同時在徵求同意後，檢查車內是否有藏違禁品。接下來，萊里再次回到駕駛座旁，用手電筒照駕駛座並詢問「是否可以檢查車內」時，莫拉雷斯突然遲疑一下，並用西班牙語表示，「怎麼了」。

▼ 萊里詢問對方能否環視車輛時，得到對方用西班牙語回答「沒問題」。（圖／翻攝臉書／Napa County Sheriff`s Office，下同）

警方20日公布警員隨身攝影機錄下的畫面，從影片可以看到，過了12秒之後，莫拉雷斯緩緩搖下車窗時，他突然拿出一把裝有.22 LR子彈的左輪手槍，直接朝女警臉上射出一發子彈。幸運的是，萊里靈巧地向後避開子彈，並對著無線電說「開火了」，接著她繞到副駕駛座旁，直接連開15槍，當場擊斃歹徒。

▼ 當萊里要求看車內有無違禁品時，莫拉雷斯突然朝她快速射出一發子彈。

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根據警方調查，莫拉雷斯有酒駕、非法持槍，以及襲警等多項案底，當時襲警用的手槍是贓物，車內還藏有一把裝有.22 LR子彈的步槍。針對本次案件，當地警方20日公布萊里身上的密錄器影片並表示，莫拉雷斯無預警地對萊里開槍，已經露出相當明顯的殺機。據悉，目前萊里已經被行政休假，同時接受調查。

許多網友看到驚悚的對峙影片後，紛紛讚嘆女警英勇並表示，「這個反應太不可思議了」、「幸好她夠安全回家」、「太強了」、「她真的非常專業和勇敢」、「很開心這次沒有人說她過度使用武器」。