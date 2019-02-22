駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險「連開15槍」擊斃兇嫌

▲女警上前臨檢，歹徒突然近距離開槍。（圖／翻攝自YouTube／PoliceActivity）

國際中心／綜合報導

美國北加州納帕郡一名女警執勤時攔下一輛可疑車輛，上前盤查突然遭歹徒近距離開槍，幸好她機警閃過，立即連開15槍強力反擊，造成歹徒當場死亡，警方近來公布當時隨身監視器的畫面，真實情況看起來比電影情節還要驚險。

這起事件本月17日晚間11時發生在納帕郡西南方的Henry Road 1100號路段，女警萊利(Riley Jarecki)發現一輛停放在路上的車輛十分可疑，她站在前座乘客的位置向駕駛莫拉雷斯(Javier Hernandez Morales)表示，她想要巡視這台車，對方聽聞後把手放在空中，並用西班牙文表示，「沒問題。」

萊利走到司機那側，並示意莫拉雷斯搖下車窗，對方突然拿出一把銀色的左輪手槍近距離朝她開槍，千鈞一髮之際她急忙閃開，撤退使用無線電回報總部，接著又迅速返回槍手身邊，朝對方開了至少15槍，最後成功擊斃兇嫌。

警方20日對外公布監視器畫面表示，嫌犯莫拉雷斯生前曾犯下多起犯罪紀錄，2010年至2016年間曾因酒駕、非法持槍、襲警等罪名，被捕次數多達5次以上，用來襲擊萊利的點22左輪手槍也是贓物。因英勇表現被表揚的萊利，很幸運地沒有受傷，目前因接受部門調查帶薪休假中。