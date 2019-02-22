慧眼看天下／獨家專訪川普核心智庫　剖析美中台情勢

▲黃寶慧專訪白宮智庫「哈德遜研究所」會長兼執行長溫斯汀（Kenneth R. Weinstein）。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

新聞節目中心／綜合報導

美國副總統彭斯在去年10月時，於華府智庫「哈德遜研究所」發表演講，成為了改變美中關係的開始，「慧眼看天下」主持人黃寶慧挺進美國，獨家採訪到與白宮有密切聯繫的「哈德遜研究所」會長兼執行長溫斯汀(Kenneth R.Weinstein)。

針對彭斯的演說，溫斯汀表示，彭斯非常清楚表明，美國現在已經認知到，中國大陸確實不是美方原本期望的社會，尤其在川普領導下，中美關係已邁入不同的階段。中國採用政府資源的方式，實現中國的地緣經濟目標，這些目標涉及網路安全、智慧財產權自願與非自願的轉移、網路駭客等等。除了幫助中國快速成長，也幫政府加強對中國人民的控制，他也觀察到，美國不管是親左、親右派，都已對中國大陸的行為凝聚重要的共識。

隨著3月1日的大限前來，美國屆時可能對中國大陸的貨品進一步提高關稅，川普是否有可能跟習近平會面? 溫斯汀認為，川普已明確表達美方的立場，中國大陸應該要展現出決心解決問題，對於中國大陸地緣政策的議題，美方未來依舊面臨許多挑戰要克服。

除了美中關係，溫斯汀在受訪時也談到關於台灣的多項議題，包括台灣旅行法是否能夠進一步協助台灣的國防。他表示，台灣旅行法是一項很棒的立法，認為應該要有更多來自台灣的高階官員訪問美國。同時，他也支持美國向台灣提供軍售

，不僅僅是F-16戰機，還需要幫助台灣國防工業，開發台灣自己的軍武自主，包括自製潛艇、無人駕駛地面車輛和無人水下航行器等等，加強台灣的國家安全。

另外針對今年1月中國領導人習近平，發表一篇反應強烈的聲明，強調一國兩制政策，同時表明不放棄對台使用武力，溫斯汀表示，包括川普、彭斯與多數美國人民都相當景仰台灣的民主社會，同時支持台灣的民主發展。他補充，川普政府比台灣、台灣人民，甚至比任何美國政府都更清楚明白表達對台灣人民、領導人的尊敬與熱愛；習近平主席可以威脅台灣人民，威脅台灣政府，但是享受民主的台灣人民會為自由而奮鬥，所以台灣與美國的合作非常重要並且要更加深，台灣人需要感到安全，需要知道他們的美國朋友會在這個時候與他們站在一起。

最後，展望川金二會時，溫斯汀透露出美方的期待，他表示，他們盼望川金二會能夠有具體的發展，美方總是保持非常坦承的態度，也列出具體措施，期望北韓能夠實現無核化，保障其他國家的安全。