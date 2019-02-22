不倫混血女星新片「大露雪乳」　沉寂3年洗白復出被酸：像拍AV

▲BECKY新片造型被狂酸，超低俗。（圖／翻攝自BECKY IG）



國際中心／綜合報導

日本清純混血女星BECKY 2016年爆出與「極品下流少女」樂團已婚男主唱川谷繪音爆出婚外情，開房照、親密對話截圖接連外流，也讓BECKY形象瞬間跌落谷底，儘管兩人坦承已經分手，但川谷依然在同年宣布離婚。時隔3年，BECKY日前閃電宣布嫁給日本職棒巨人隊教練片岡治大，如今又接演新電影想要重新洗白，沒想到電影中的新造型馬上被網友砲轟是「低級性感」，根本就是在拍A片。

現年34歲的BECKY在邁入35歲的前夕閃電宣布，已經與日本職棒巨人隊教練片岡治大結婚，事實上兩人在2018年秋天就已經被直擊約會現場。爆出不倫戀的BECKY雖然當年沉潛3個月就傳出要復出演藝圈，但勾上人夫的印記仍深深的印在BECKY身上，多年來始終未能翻身。

沒想到在宣布閃嫁後，BECKY也在IG上PO出參演電影《麻雀放浪記2020》相關劇照。在新片中她一人分飾兩角，飾演麻將館老闆與AI機器人，然而AI機器人的銀色亮片裝卻被批過分色情，網友更狂酸，「現在是要轉戰AV界了嗎」、「還以為在拍A片」等，毫不留情。該片由齊藤工主演，預計將在4月5日於日本正式上映。