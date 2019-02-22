16歲瑞典女孩「為氣候而罷課」　7000學生響應：浪費地球時間

▲越來越多學生響應「為氣候而罷課」活動。（圖／翻攝自Facebook／Greta Thunberg，下同）



國際中心／綜合報導

瑞典16歲女孩桑柏格（Greta Thunberg）從2018年8月開始，每週五都會罷課到國會前高喊「正視氣候變遷」，同年12月在聯合國會議（COP24）上發表的言論更登上國際媒體版面，吸引數千名學生跟進。她本月22日表示，比起說學生罷課是浪費時間，「政治人物才真的是在消耗拯救地球的寶貴時間」。

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▲桑柏格從2018年8月開始，每個周五都會罷課到國會抗議。



據《衛報》報導，桑柏格22日到布魯塞爾的歐洲經濟與社會委員會（EESC）演講，她提倡歐盟應該要減少碳排量，並做出具體行動來改善氣候問題。超過7000名學生當天也響應「為氣候而罷課」活動，紛紛走上布魯塞爾街頭遊行，目前澳洲、比利時、英國、加拿大、日本和美國等多個國家都已跟進。

桑柏格指出，她知道很多政治家都無視學生們的抗議，不過對學生來講無所謂，因為「我們也不想和他們交談，但我們希望政治家可以和科學家對話。」

▲即使冰天雪地她仍堅持舉牌抗議。



她提到，許多政治家在談到罷課事件時，都會避重就輕不敢討論氣候危機，甚至會帶風向的說「罷課會助長逃學風氣」。桑柏格說，他並不是為了自己發聲，「而是為所有人的未來在奮鬥」，如果希望學生回到學校去上課，「那大人應該代替我們走上街頭」，不該由孩子們來承擔環境破壞留下的爛攤子。