100%還原皮克斯片頭！日高中生神複製「經典檯燈跳」400萬人讚爆

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皮克斯動畫是許多大小朋友的童年回憶，曾經製作玩具總動員、蟲蟲危機、怪獸電力公司等耳熟能詳的作品，而在每部動畫前的「皮克斯檯燈跳片頭」更是經典。日本日前就有5名男高中生在教室內，以現有的道具，超低成本重現皮克斯片頭，並將影片上傳至推特。影片PO出後，馬上引發熱議，也讓網友不禁直呼，「青春真好！」

日本一名網友28日上傳了一則影片並在文中短短寫道，「PIXAR」。只見影片中，先是有4名男高中生站在教室黑板前，分別用身體擺出P、X、A、R等4個大寫字母，隨後另一名男高中生則拿著臉盆，一路從畫面右方跳到左方，再跳回P與X的中間，最後奮力跳進道具「可燃垃圾桶」內，拿著臉盆往鏡頭看，完美重現皮克斯片頭。

▲5名高中生非常專業，表情嚴肅，沒有任何人笑場。（圖／翻攝自@utaaaa1213）



在整個過程中，所有音效都是由高中生自己口頭發出，就連檯燈背對鏡頭的扭屁股動作，也都完美再現，可以說是十分專業。影片PO出後馬上吸引13萬人分享、25萬人喜歡、瀏覽人次已經逼近400萬。許多網友紛紛表示，「真的太專業了」、「完美」、「這就是我夢想中的校園生活」、「好可愛」等。也有網友拿出原本的片頭與5人的影片合成比對大讚，「根本一模一樣。」