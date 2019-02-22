騎士被汽車撞噴摔車！3秒後爬起更慘...直接被「正面砸爆頭」

▲印度騎士神奇逃過兩次死劫。（圖／翻攝自Daily Mail）

記者錢玉紘／綜合報導

印度那格浦爾市(Nagpur)日前發生一起離奇車禍，一名機車騎士在馬路上不小心摔車，直接滑出去，沒想到他的壞運氣還沒有結束，就在他剛剛起身還搞不清狀況的時候，路邊的電線杆突然倒塌砸到他的頭，幸好這名男子命大，並沒有造成生命危險。

英國「每日郵報」報導，路口的監視器畫面拍到，一輛白色車子往左邊切，正高速行駛的機車騎士來不及閃避，直接被車子撞倒地，連人帶機車滑出去，幾秒之後，騎士恍惚地從地上爬起來，沒想到還沒回過神，被摩托車撞到的電線桿直接在他面前倒下，砸中頭部，讓騎士又再度倒地。

在短短幾秒鐘內連續遭遇兩次意外，而且都是頭部受到撞擊，但可能是因為該騎士有戴著安全帽，他並沒有受到嚴重傷害，保住了一條命。據報導，在印度平均每小時有15個人死於車禍意外，有很大比例的死者都是沒戴安全帽的機車騎士，儘管政府已經明文規定，但還是有許多人覺得安全帽不夠酷而拒絕戴著上路。

當地警方洛山(Raj Tilak Roushan)就表示，這個事故足以證明戴安全帽騎車有多麼重要，簡單的舉動就保護了這名機車騎士逃過兩次死劫。

