哈紹吉案後遭孤立　沙國王儲抵北京：將與習近平談一帶一路

▲沙國王儲穆罕默德登上長城。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）21日抵達北京，並與中國國家主席習近平會面。中國外交部指出，雙方會針對「一帶一路」計劃進行討論，希望能促成合作。此為穆罕默德亞洲行最後一站，自記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）謀殺案後，重創沙國在西方國家形象，外界認為，此行旨在拉攏亞洲各國，確保與各國間的合作關係。

中國是沙烏地阿拉伯最大的貿易夥伴，根據CNN報導指出，2018年中國在該國的進口額達460億美元（約台幣1兆4149億元），目前兩國都在尋求與彼此合作的可能。先前沙國王儲也表示對「一帶一路」的基礎設施計畫有濃厚興趣，也希望能讓夠取代俄羅斯，成為中國最大的原油供應國，進一步在沙國「願景2030」計畫中合作。

沙烏地能源和產業部長法利赫（Khalid bin Abdulaziz Al-Falih）向新華社表示，沙國對中國的投資才剛起步，「我們有許多資本，需找到可獲利的地方布局。中國是投資的絕佳地點，市場龐大且投資環境正在改善。」不僅是在經濟上，文化上也有許多交流，越來越多的沙國學生到中國學習中文。

穆罕默德的「願景2030」計畫，旨在減少失業，發展民營企業，並在未來的十年內發展工業、旅遊及娛樂產業。分析師Rabia Yasmeen認為，沙國王儲的亞洲行實屬地緣戰略和社會經濟考量，可能會與中國商討，如何結合「一帶一路」與「願景2030」，這兩個重大經濟發展計畫。

▼天安門前廣場已掛上沙國國旗。（圖／路透）



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