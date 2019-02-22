中美草擬6項諒解備忘錄　華府「一系列要求」一次看

▲ 美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

中美第7輪貿易談判21日、22日在華府登場，《路透社》報導，雙方正在草擬6項諒解備忘錄，致力解決貿易戰中最具爭議的問題，內容包括強制技術轉移與網路盜竊、知識產權、農業、服務、貨幣、雙邊貿易赤字削減，以及執法機制。

強制技術轉移與網路盜

華府表示，外企往往需要轉讓技術並放棄知識產權，才能在中國運營。中方則否認此事。美方要求中方確保外企不會在合資要求、不公平的商業許可、產品批准，以及其他形式的強制手段下，承受轉移技術的壓力。

知識產權

華府認為，中方的許可辦法，讓美企無法掌控自身在中國授權使用的技術。美方希望中方加強許可法律與執法過程，以確保許可的知識產權不被盜走。美方也要求更多對版權和其他知識產權侵權行為的刑事訴訟。

▼ 中美雙方在歷史悠久的「印地安人條約廳」（Indian Treaty Room）舉行貿易談判。（圖／達志影像／美聯社）

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農業

華府要求中國對美國家禽、牛肉及其他農產品開放市場。美國也希望中國能更快速地批准新的基因轉殖種子特性。

服務

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）推動中國向更多外企開放金融服務市場，包括信用卡巨頭Visa卡與萬事達卡（MasterCard），這些公司正在等待北京允許它們在中國運營。

▼ 美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（圖／達志影像／美聯社）



貨幣

美國對人民幣被低估一事的擔憂，一直是兩國間長期存在的摩擦因素，但川普政府一向避免指責中方操縱人民幣。然而最近幾個月，包括梅努欽在內的美國官員紛紛要求中方不要貶值人民幣。

執法機制

美國想要建立一項機制來衡量中國在承諾改革協議方面取得的進展，若中方不履行這些承諾，美國可以恢復關稅。

雙邊貿易赤字削減

除了6項諒解備忘錄以外，中美也正在討論10項短期措施、大量購買對方商品，以改善中美貿易不平衡、削減雙邊貿易赤字。