川金二會聚焦朝鮮半島無核化　白宮：兩國關係已達新高點

▲川金二會下周於越南河內登場。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

「川金二會」27日、28日將在越南河內登場，白宮表示，美國與北韓自2018年在新加坡舉行歷史性的會面後，兩國間的關係已達到「新高點」。下周會議將聚焦雙方在2018年達成的共識，「改變關係、實現持久穩定的和平，以及推動朝鮮半島完全無核化。」

白宮21日發布新聞稿指出，美國總統川普已明確表示，若北韓兌現無核化承諾，將取消對該國的經濟制裁。同時與其他國際合作夥伴共同合作，商討如何在北韓進行投資，改善基礎建設，加強該國的糧食安全等。更強調，在領導人金正恩的帶領下，北韓將迎接蓬勃的經濟發展，這也是川普對美朝關係充滿信心的關鍵原因。

白宮表示，自2018年川金會以來，美國和北韓之間的關係達到了新的高度。尤其北韓已400多天未進行核武及導彈試爆，也承諾拆除製造核子武器的設備。金正恩也在新年期間致信川普，表達繼續討論朝鮮半島無核化問題的意願。新聞稿最後也呼籲各國須持續遵守對北韓的制裁，直至無核化完成為止。

美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）同樣重申，全面且「能被查核的」無核化依舊是主要目標，美國在確認威脅大幅降低之前，不會鬆綁制裁。