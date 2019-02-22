「他們養公民，我們養公主！」 日本小學用50元午餐撼動2200萬人

國際中心／綜合報導

「日本在培養公民，我們卻在培養公主！」一名住在紐約的日本媽媽因受不了孩子午餐總是被大量浪費、杯盤狼藉，下定決心回到家鄉拍攝了一部短紀錄片《日本的學校午餐》，本來只是想讓紐約學校的師生得到體悟，沒想到卻在全球迅速爆紅，僅僅9分鐘的影片，吸引2200多萬的次數與近2萬多條評論。

▼日本小學生穿戴整齊享用營養午餐。（圖／翻攝自YouTube／CafCu Media）

談起學校的營養午餐，或許一般國家只把它當成普通伙食看待，但日本人認為營養午餐也是教育的一環，不僅要學生吃得美味又健康，更要孩子從中培養品德與責任感。一位住在紐約的日本媽媽日前到孩子的學校去參觀，就被美國學校的午餐時間給嚇呆，眼前杯盤狼藉的餐桌，不只桌上還有沒吃完的食物，地上也有一堆垃圾，讓她簡直無法忍受。

回到日本後，這位媽媽便拍攝了一部名為《日本的學校午餐》（School Lunch in Japan - It's Not Just About Eating!）紀錄片，迅速造成話題。事實上，日本人相當注重品德教育，營養午餐在當地是基本福利，政府更將營養午餐視為「食育」；日本小學生的午餐時間是45分鐘，但在這45分鐘內並非只有吃飯這麼簡單，校長表示，「這是午餐時間，也是學習時間，和數學課、英文課是一樣的。」

請繼續往下閱讀...

▲Yui展示她的牙刷。（圖／翻攝自YouTube／CafCu Media）

導演跟著一位叫做Yui的小五學生，來到日本埼玉縣一所小學，事前採訪中，可以看到Yui攜帶便當盒，盒子裡沒有食物，卻裝著餐墊、環保筷、牙刷、手帕等物品。

原來當學生在上課時，廚師們便在廚房做料理，由於日本學校食堂的衛生標準很高，裡頭的廚師必須全副武裝，圍裙、帽子、口罩、手套一應俱全。這所小學總共有682名學生，以及其他教職人員，5位廚師必須在3個小時內做出720份營養午餐，即便時間很緊迫，仍絲毫不敢懈怠。

▲要做720份。（圖／翻攝自YouTube／CafCu Media）

廚師會從附近農場、市場，甚至學校自己的菜園採收或購買食材，而這頓午餐中的馬鈴薯，就是學生們親手種的。學校有自己的小農田，學生可以親自下田耕種，藉此體會到食物的珍貴。

課程告一段落後，負責值班的同學會換上白色工作服，戴好口罩和帽子，洗手完後再用酒精消毒，在老師的帶領下來到廚房。小朋友們會向廚師們鞠躬，感謝他們辛苦準備午餐，讓大家能有一頓豐盛的料理可以吃，接著便將裝著食物的餐桶抬回班上。

▲日本營養午餐。（圖／翻攝自YouTube／CafCu Media）

全班同學將餐具和餐墊擺好後，會排隊一一向打菜的同學領餐，並感謝他們的服務，等全部人領完餐後，值班同學會統計還剩下多少食物，然後再分配給其他人，確保不會有食物剩下來。老師還會利用此段時間講解食物種類、來源。

用完餐後，學生們開始刷牙，接著清洗餐具，把牛奶盒拆開然後疊在一起，讓值日生把牛奶盒清洗乾淨再曬乾，第二天送到學校的回收站放好。其他同學則開始利用20分鐘的時間打掃環境，包含教室、走廊、廁所等。

在日本，家長每個月只需繳納約台幣1000元的材料費，其他費用全由政府吸收，貧困地區甚至連材料費都不用繳；營養午餐不僅兼顧孩子們的健康，重要的是灌輸惜食、認識食材、環保衛生及服務感恩的觀念。

▼吃飽後就是打掃時間。（圖／翻攝自YouTube／CafCu Media）