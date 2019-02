「他們養公民，我們養公主！」 日本小學用50元午餐撼動2200萬人

國際中心/綜合報導

「日本在培養公民,我們卻在培養公主!」一名住在紐約的日本媽媽因受不了孩子午餐總是被大量浪費、杯盤狼藉,下定決心回到家鄉拍攝了一部短紀錄片《日本的學校午餐》,本來只是想讓紐約學校的師生得到體悟,沒想到卻在全球迅速爆紅,僅僅9分鐘的影片,吸引2200多萬的次數與近2萬多條評論。

▼日本小學生穿戴整齊享用營養午餐。(圖/翻攝自YouTube/CafCu Media)

談起學校的營養午餐,或許一般國家只把它當成普通伙食看待,但日本人認為營養午餐也是教育的一環,不僅要學生吃得美味又健康,更要孩子從中培養品德與責任感。一位住在紐約的日本媽媽日前到孩子的學校去參觀,就被美國學校的午餐時間給嚇呆,眼前杯盤狼藉的餐桌,不只桌上還有沒吃完的食物,地上也有一堆垃圾,讓她簡直無法忍受。

回到日本後,這位媽媽便拍攝了一部名為《日本的學校午餐》(School Lunch in Japan - It's Not Just About Eating!)紀錄片,迅速造成話題。事實上,日本人相當注重品德教育,營養午餐在當地是基本福利,政府更將營養午餐視為「食育」;日本小學生的午餐時間是45分鐘,但在這45分鐘內並非只有吃飯這麼簡單,校長表示,「這是午餐時間,也是學習時間,和數學課、英文課是一樣的。」

▲Yui展示她的牙刷。(圖/翻攝自YouTube/CafCu Media)

導演跟著一位叫做Yui的小五學生,來到日本埼玉縣一所小學,事前採訪中,可以看到Yui攜帶便當盒,盒子裡沒有食物,卻裝著餐墊、環保筷、牙刷、手帕等物品。

原來當學生在上課時,廚師們便在廚房做料理,由於日本學校食堂的衛生標準很高,裡頭的廚師必須全副武裝,圍裙、帽子、口罩、手套一應俱全。這所小學總共有682名學生,以及其他教職人員,5位廚師必須在3個小時內做出720份營養午餐,即便時間很緊迫,仍絲毫不敢懈怠。

▲要做720份。(圖/翻攝自YouTube/CafCu Media)

廚師會從附近農場、市場,甚至學校自己的菜園採收或購買食材,而這頓午餐中的馬鈴薯,就是學生們親手種的。學校有自己的小農田,學生可以親自下田耕種,藉此體會到食物的珍貴。

課程告一段落後,負責值班的同學會換上白色工作服,戴好口罩和帽子,洗手完後再用酒精消毒,在老師的帶領下來到廚房。小朋友們會向廚師們鞠躬,感謝他們辛苦準備午餐,讓大家能有一頓豐盛的料理可以吃,接著便將裝著食物的餐桶抬回班上。

▲日本營養午餐。(圖/翻攝自YouTube/CafCu Media)

全班同學將餐具和餐墊擺好後,會排隊一一向打菜的同學領餐,並感謝他們的服務,等全部人領完餐後,值班同學會統計還剩下多少食物,然後再分配給其他人,確保不會有食物剩下來。老師還會利用此段時間講解食物種類、來源。

用完餐後,學生們開始刷牙,接著清洗餐具,把牛奶盒拆開然後疊在一起,讓值日生把牛奶盒清洗乾淨再曬乾,第二天送到學校的回收站放好。其他同學則開始利用20分鐘的時間打掃環境,包含教室、走廊、廁所等。

在日本,家長每個月只需繳納約台幣1000元的材料費,其他費用全由政府吸收,貧困地區甚至連材料費都不用繳;營養午餐不僅兼顧孩子們的健康,重要的是灌輸惜食、認識食材、環保衛生及服務感恩的觀念。

▼吃飽後就是打掃時間。(圖/翻攝自YouTube/CafCu Media)