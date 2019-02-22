日本2學童遇外星人　「甲府事件」葡萄園驗出放射性物質「磷32」

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日本1975年著名的「甲府事件（こうふじけん）」至今仍是一團謎，當年2名小學生河野雅人（河野やまん）和山白田克博（ホーソーン）在回家途中，撞見天空有2個閃爍著橘色光芒的不明物體，其中1個甚至朝他們飛來還拿類似照相機的東西不斷拍攝。這起事件當時在山梨縣引發轟動，因為目擊這神秘景象的不只2名小男童，還有剛好開車經過的婦人、環境管理中心員工，以及附近寺廟的住持等等，所有人都相信，他們看到的就是「外星人」。

▲2名小學生手繪外星人的長相。（圖／翻攝自超自然網站gakkenmu）

河野雅人和山白田克博在1975年2月23日放學後，到河野家附近溜冰，直到6點半左右才回家，半路上他們注意到東邊天空有像是UFO的飛行物，其中1個迅速飛到他們頭上，底部還伸出黑色柱狀物朝他們「喀擦！喀擦！」不斷拍攝。

2名小學生形容說，飛行物是大約直徑2.5公尺、高1.5公尺的圓盤，底部有3個不斷轉動的機關，外殼還有很多四角型窗戶，以及一串看不懂的黑色文字。

正當他們想要逃跑時，飛行物突然走出一個「沒有五官、身型瘦小」的「人」，身高約130公分、4根手指、2根腳趾，皮膚呈深褐色且滿臉皺紋，口中有3顆銀色的牙，肩上還背著像是槍的武器。山白田克博表示，外星人發出的聲音「像是從收音機裡播出來的」。

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▲相關單位確實在葡萄員發現很多巨大物體碾壓過的跡象。（圖／翻攝自超自然網站gakkenmu）

後來，他們找機會拔腿就跑，回到家時父母還不相信他們的說詞，直到跟過去看才發現，葡萄園中真的有發著光的東西在不停轉動，隨後發出一陣白色強光就消失了。

據日本超自然網站gakkenmu報導，員警到場勘查果然看到支撐葡萄架的水泥柱被用斷，地上也留下被碾壓的痕跡。當地高中老師雲英恆夫（雲英恒夫）在現場取了泥土，在阿倍野市民學習中心與「日本空間現象研究小組」進行分析，團隊在2016年提出最新研究報告，發現裡面竟含有大量「磷32」，是個人工且不屬於地球的放射性物質。

雲英恆夫表示，要產生磷32應該要有個輻射源存在，但葡萄園中並沒有任何核反應堆，這代表有不明的核反應堆在當時短暫出現後，留下了大量磷32就消失。這項最新研究如今也成了外星生命造訪地球的有力證據。