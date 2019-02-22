贏5G龍頭不靠「禁止先進技術」！　川普發推遭疑「放行華為產品」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普21日時，在推特上發文表示想要5G（甚至是6G），要美國公司加緊努力，在全世界的競爭中勝出，但不是靠著禁止目前更先進的技術。此言一出，立即引起外界質疑，川普政府是否為了讓北京在貿易協議上能夠更軟化，而退出禁用華為產品的行列，引起大家的關注。

綜合外媒報導，川普在推特上寫下「希望能在美國推出5G，甚至是6G的技術。這些技術遠比4G來的更強大、更快和更智慧。美國公司必須更加努力，不然就會落後。美國沒有任何理由落後給別人」，接著又說「有些東西在未來很明確，我想要美國在競賽中獲勝，但不是靠著禁止目前更先進的技術。美國必須一直在做的事上處於領導位置，尤其是涉及到令人感到興奮的技術世界！」

此話一出立即引起外界譁然，紛紛猜測川普是否在對華為示好，很有可能不會「全面禁用」華為的產品。相較於其他白宮官員，川普的言論顯得比較溫和，鑒於害怕北京可能會相關產品進行間諜活動，美國近日一直在遊說盟友不要在電信網絡中使用華為的技術，許多政府官員也正在敦促川普簽署一項協議，這可能會使得美國公司被禁制購買華為的技術。

不過也有外媒指出，川普的推文很可能「只是一條推文」，在對5G加速部署的方面不太可能產生任何真正的影響，因為營運商對5G的規畫都已經深入進行當中，並開始在一些城市部署網路；另外，由於現在對於6G的定義尚未出現，而且每個新的無線網路都需要經過數年努力才有辦法部署，6G的相關規劃頂多出於萌芽狀態。