米其林餐廳嗑「高檔羊肚菌」！她吃完狂吐身亡　4天29人食物中毒

▲羊肚菌。（圖／pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

西班牙女子瑪麗亞（María Jesús Fernández Calvo）日前和家人到當地一家米其林星級餐廳用餐，沒想到吃完飯之後，全家人都出現食物中毒現象，瑪麗亞更在隔天清晨不治身亡。當天用餐的顧客中，包含瑪麗亞的兒子和丈夫在內，共有29人出現不適症狀。

這間「RiFF」餐廳位在西班牙瓦倫西亞（Valencia），並有米其林一星的殊榮。46歲的瑪麗亞上周六和丈夫以12歲及兒子16日到「RiFF」吃飯，慶祝丈夫生日，沒想到回家之後，全家人都出現上吐下瀉的不適症狀，隔天凌晨就在家中身亡。外媒報導，罪魁禍首可能是食物中的「羊肚菌」，但當地官員指出，還要經過詳細檢驗後才能得知結果，已經將檢體送往國家毒物機構。

事件發生後，當局追蹤2月13至2月16日到「RiFF」用餐的75名客人裡，共有29人發生食物中毒的現象，衛生單位則是在18日前往餐廳檢查，但目前還沒有發現特定造成食物中毒的原因，「RiFF」現今已經暫時停止營業。

老闆伯恩（Bernd Knöller）在聲明中指出，將會配合當地衛生局的調查，來釐清真相，「不論造成這個情況的原因是什麼，我都希望表達我最深的歉意，希望能盡早查明真相」。



羊肚菌是相當珍貴的食材，味道鮮美受到許多老饕喜愛，價格也不便宜，因此市面上有許多「假羊肚菌」出現，可能是鹿花菌、馬鞍菌、鐘菌屬等，雖然外表與羊肚菌很像，但其實有毒性，必須徹底煮熟才能食用。

▼西班牙「Riff」擁有米其林一星，卻傳出集體食物中毒。（圖／翻攝自臉書／Restaurante Riff）

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