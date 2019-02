微波2顆葡萄「瞬間變火球」！科學家炸了12台微波爐　謎團終於解開

▲葡萄微波後竟然變成火球。(圖/翻攝自YouTube/Veritasium)

國際中心/綜合報導

千萬不要模仿!或許大家都知道微波爐無法放金屬物品或雞蛋等物品進行加熱,否則可能會造成閃電或爆炸的現象。然而國外就做出實驗,除了以上物品之外,把葡萄拿出微波加熱也會瞬間變成「火球」,這段實驗也證明原來兩個圓形的水基物品,會增強微波的功率而產生熱點。

綜合外電報導,該研究論文是由物理學家史萊普科夫(Aaron Slepkov)等3名科學家刊登在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS)上,解釋網路影片內容把葡萄對半切開後,兩瓣葡萄間的皮相連著情況,放進微波爐加熱,竟然會出現「火球」的型態。

科學家原本認為,那是因為葡萄內富含鉀、納離子,共振熱度較高,葡萄皮連接而更集中產生鉀鈉離子,導致火焰發生;但史萊普科夫打破這項觀點,他在實驗的過程中,花費了多數的葡萄及12台微波爐之後,發現葡萄會冒出火焰的關鍵原因不是因為葡萄皮,而是這兩個形體接近圓形如兩顆水球、且內容富含電解質。

也就是說,「兩個形狀彼此接近的圓形狀、含大量電解質的水球」才是主要原因,史萊普科夫也在實驗中放入的櫻桃或鵪鶉蛋,也同樣發生出變成火球的現象,證實他的理論是如此。

史萊普科夫說明,這樣的現象是因為含有「鈉和鉀的帶電分子」跟微波電磁發出共振效應,尤其是與這些富含高電解質的水球「特別能產生效應」,強化了微波的效果,然而球體卻將這些微波能量包住,使得這些球體內的微波強度逐漸上升,把溶於水中的鉀鈉離子,直接升高成離子狀態,變成了如閃電般的「離子火焰」,爆發出來。