沒錢只好「身體力行」！ 2少年騎車沒戴安全帽　佛心警察這樣罰他們

▲ 影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

泰國2名青少年日前沒有戴安全帽就騎著摩托車上路，正巧被經過的警察發現，立即被請到一旁吃罰單；但兩名青年卻表示負擔不起500泰銖（約527台幣）的罰款，警察想了一下之後，決定放棄讓兩人繳納罰金，並要他們「身體力行」，在大庭廣眾之下做伏地挺身代替，有趣的模樣被路人全都錄。

根據外媒報導，這起事件發生在泰國曼谷南部的沙沒巴干府（Samut Prakan），2名青少年沒有戴安全帽，就騎著摩托車在大街上亂晃，被正巧經過的警察發現並攔下。

原先警察要開出金額為500泰銖的罰單，但卻得知兩人負擔不起這些金額，於是決定以懲罰代替金錢，要兩人在大馬路旁的人行道上做「伏地挺身」，希望他們可以從行經的車輛跟路人的視線感受到壓力，以後不要再做出這樣危險的舉動。

在完成了「體罰」之後，從影片中可以看到，兩名青年也很有禮貌的感謝警察，讓他們能夠不用繳納罰金；在離開之前，警察也再三叮嚀他們，騎車一定要戴安全帽的注意事項。報導中指出，在泰國只要年滿15歲，就可以騎乘摩托車，而所有的騎士跟乘客都被規定必須戴上安全帽才合法。