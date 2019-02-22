屁孩沉迷打遊戲兩天不起...溺愛媽「親手餵早餐」！網傻眼：父母害的

▲菲律賓少年沉迷於電玩，媽媽只能親自餵食。（圖／翻攝自YouTube／Viral Press）

記者錢玉紘／綜合報導

現今許多青少年都有電玩成癮的狀況，讓家長相當頭痛。在菲律賓就有一名13歲的男童沉迷於電玩遊戲，坐在電腦桌前長達48個小時，甚至不肯離開位置吃東西，媽媽雖然擔心，但又沒辦法勸兒子停下電玩，只好在旁邊親自餵食，影片讓網友看了超傻眼。

綜合外媒報導，13歲的加西亞（Carlito Garcia）沉迷於電玩「終結者2：審判日」（Rules of Survival，又稱），整天泡在新怡詩夏省（Nueva Ecija）的一間網咖內不肯離開，已經在此坐了超過兩天。他的媽媽莉莉貝斯（Lilybeth Marvel）對這個狀況感到非常擔心，又不知道該怎麼讓兒子戒除電玩，只好盡全力照顧孩子。

在影片中可以看到，莉莉貝斯端著一盤早餐走到網咖，親自餵給兒子吃，在此期間，加西亞的視線完全沒有離開過電腦螢幕，只是張開嘴巴吃下媽媽地來的食物。媽媽在一旁憂心說著，「來，吃一下吧，我可憐的孩子」、「你明天才會回家吧，我的天啊，你不需要上廁所嗎，可憐的孩子啊」。

莉莉貝斯還詢問兒子要不要吃奶奶送來的維他命，以免營養不良，言語和舉動都充滿了溺愛。這名媽媽表示，大約從兩年前就開始沉迷於線上遊戲，之後越來越常泡在網咖，甚至沒有辦法去上學，讓爸媽都感到很困擾，試過各種方法都無效，因此她才把影片拍下PO上網，希望獲得幫助。

莉莉貝斯解釋他為何親自餵兒子吃早餐，「我以前都會一直碎念他不要打線上遊戲，但是根本就沒用，所以我只好試試不同的方法，只是希望他知道，不管他的生命中發生什麼事，我是他的媽媽，會永遠愛他並照顧他」。她也提到，曾經幾度把兒子禁足在家中，但加西亞總是會找到方法溜去網咖，現在他們夫妻還正在找尋解決的辦法。

許多網友看到影片後認為，雖然屁孩自己本身有錯，但媽媽過度寵愛讓情況變得更糟，「媽媽這麼做一點幫助都沒有」、「難道他不用起來大便嗎？」、「趕快拔掉電源並毀了電腦吧，以免之後換它毀了孩子」、「父母的錯誤示範」。