日本研究曝光！睡前飲食不變胖「還有4大好處」　網暴動：安心吃宵夜囉

▲不管吃多吃少，「宵夜使人肥」是不少人的既定印象。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

不少人認為睡前吃宵夜是萬惡的淵藪，但這項罪名可能正在隨著時間洗清。日本岡山大學醫療科學部在為期3年的研究後發現，睡前兩小時進食並不影響血糖水平及體重，加上外國網站「healthy simple life」先前發表的《5個你睡前應該吃東西的理由》，最後可以把吃宵夜整理出「4大優點」。

日本岡山大學醫療科學部日前在「BMJ Nutrition, Prevention and Health」發表指出，體重增加的原因在於「血糖水平高」。研究團隊在3年觀察了1573名來自日本西部的中老年人發現，就算睡前2小時內進食，也不會對血糖高低有太多影響，於是得出吃宵夜並非體重增加主因的結論。

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▲宵夜吃得適量和健康的話，對人體會更好。（圖／pixabay）

根據香港《新假期周刊》指出，睡前吃東西有這「4大好處」：

1. 穩定血糖改善失眠

空腹造成的低血糖狀態會妨礙睡眠，也會影響隔天的精神；相反地，睡前「適當進食」能穩定血糖，應付人體休息時的機制運作，並改善睡眠品質。

2. 強化減肥效果

人體感到飢餓時，首先消耗的是「蛋白質」，並不是「脂肪」，過量的蛋白質消耗會造成脂肪在體內的比例「相對上升」，不僅對減肥沒有幫助，還會很餓。

3. 幫助新陳代謝

處於睡眠狀態的人體仍在運作，並需要「燃料」進行新陳代謝，而睡前吃下肚的食物就成了「燃料」，幫助脂肪燃燒之餘，也能「抑制飢餓酵素」，不僅對減肥有一定程度的幫助，也會隨著時間改善身體機能。

4. 提升工作效率

飢餓感若延續到隔天起床，容易讓心情變得浮躁，加上睡眠品質不佳的關係，就可能導致工作效率下降。反之，睡前適當的進食有助於提升工作效率。

相關文章曝光後，網友對於內容的反應正反不一，不相信的網友表示：「肥宅藉口」、「重點是吃什麼吧」、「別想騙我吃消夜」、「我停止睡前進食後，半年內瘦了15公斤」；不過也有網友持正面看法，「看完文章馬上去買大雞排吃」、「只好吃控肉飯壓壓驚」、「太餓真的會睡不好」、「我睡前餓的話會吃一點東西，重點當然不能過量，這樣晚上真的會睡更好。」