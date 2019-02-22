「川金二會」27日越南登場　蓬佩奧：北韓核武威脅減少　才鬆綁制裁

▲美國總統川普曾表示，「川金二會」不會是兩人最後一次會面。（圖／朝中社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）預計於27日與北韓領導人金正恩會面，地點選在越南河內。對於即將到來的「川金二會」，美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）重申，全面且能被查核的「非核化」（denuclearization）依舊是主要目標，美國在確認威脅大幅降低之前，不會鬆綁制裁。

蓬佩奧21日在美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（TODAY Show）受訪提到27、28兩日將舉行的「川金二會」，儘管強調美國一貫的「非核化」立場，要達到全面可驗證的去核行動，鬆綁條件與以往「不可逆」的非核條件相比，已稍稍緩和。

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▲ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上節目接受訪問。（圖／達志影像／美聯社）

對於美國國內認為川普政府想要打造「亮眼外交成績單」、「為見而見」的輿論，川普日前公開表態，只要北韓不再核試，「我並沒有很急！」（I'm in no rush.）

「川金二會」預計於27日在越南河內舉行，美方已有官員抵達當地預做安排。

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