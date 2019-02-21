宣布選總統24hrs募到600萬！　桑德斯成「財力最雄厚」民主黨參選人

▲桑德斯在24小時內從22萬3047名捐款人手中獲得592萬5771美元。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）19日宣布投入2020年總統大選，引發廣大迴響。他的陣營20日表示，參選消息宣布24小時後，已經募得近600萬美元（約新台幣1億8490萬8000元），創下目前所有民主黨總統參選人同期最高的募款紀錄。

據CNN報導，桑德斯在24小時內從22萬3047名捐款人手中獲得592萬5771美元，而至今22萬5000名捐款人一共捐贈了超過600萬美元。此外，桑德斯還可將在參院競選委員會戶頭中的900多萬美元，轉為總統競選之用。

除了桑德斯，表態競選的民主黨人士還有前副總統拜登（Joe Biden）、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg），以及前住房與城市發展部部長卡斯楚（Julián Castro）等人。此外，2020年民主黨總統初選將首次有超過一名女性角逐黨內提名，參議員賀錦麗（Kamala Harris）、華倫（Elizabeth Warren）等多名女性都已宣布角逐總統大位。

▼ 桑德斯捲土重來，宣布角逐2020美國總統大選。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）