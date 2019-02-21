德天文學家發現最古老、最冷白矮星　恆星演化論恐改寫

▲德國科學家發現目前為止最古老、最冷的白矮星J0207。（圖／翻攝自NASA）

國際中心／綜合報導

美國太空總署（NASA） 19日提到，一名來自德國的志願科學工作者梅琳達（Melina Thevenot）日前發現了一顆距離地球145光年的白矮星，它很可能已經存在30億年，是現今所發現、觀察到最古老的白矮星。透過它的出現，能夠讓專家對於太陽系數十億年後的命運有更多的認知，甚至徹底改寫目前的「恆星演化論」。

根據《德國之聲中文網》報導，梅琳達還在歐洲航天局（ESA）從事研究期間，就已經發現了一顆非常亮，又很遙遠的物質。在她加入NASA領導的「後院世界：第九號行星」研究團隊後，她原本以為從NASA那得到的數據並不準確，但最後還是決定把自己的發現轉交給專業太空人德貝斯（John Debes）和天文物理學家庫赫那（Marc Kuchner）。

德貝斯與庫赫那2人隨即聯繫加州大學聖地亞哥分校的布加瑟教授（Adam Burgasser），獲准使用夏威夷的凱克天文台望遠鏡來觀測白矮星。最後經過證實，確認它的確就是有史以來所觀察到的最古老、溫度也最低的白矮星。

白矮星是一顆恆星在爆炸，用盡核心燃料後死亡後所留下的殘骸，這一顆白矮星被命名為J0207，它位於摩羯座，距地球145光年，溫度為攝氏5800度，其尺寸已經縮減至地球大小。它的周邊有多個塵埃環包圍，很可能是第一顆擁有多個環狀物的白矮星。

NASA推測，這顆白矮星已經大約存在了30億年，畢竟無論它周邊的環狀物是什麼，都需要花費數十億年的時間來形成。由於目前解釋白矮星環狀物的模型最多也就以1億年來作為基準，這項發現很可能將會徹底改寫「恆星演化階段」的相關假說，也將幫助專家對於太陽系遙遠的未來，能夠有深一層的認識。