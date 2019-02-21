兒子吵買詭異獅子玩具　老媽驚見「下半身是男人生殖器」

▲小朋友買的獅子玩具讓媽媽很害羞。（圖／翻攝自metro）

國際中心／綜合報導

對於許多人的童年而言，遊樂園和動物園是絕對要在回憶裡的遊玩地點，更別說到任何動物都可能成為孩子的「玩伴」，不管是到紀念品店或超市中購買一些「家裡還沒有的」回家，但日前國外一位孩子跟著媽媽到超市時，在紀念品店挑到一隻獅子玩偶，卻讓準備要結帳的媽媽無比尷尬，因為這隻獅子的下半身，竟然出現像是人類生殖器的東西。

根據英國《都市報》報導，33歲的媽媽坦雅(Tanya Husnu)已經是五個孩子的母親，日前帶著孩子們超市K-Mart準備買要帶去動物園玩的動物玩具。其中三個孩子分別開心地挑選自己想要的，突然女兒拿起手上的一隻獅子玩偶，大喊「媽媽你看，這獅子有威利（人類生殖器的代稱）。」

坦雅當場感到相當尷尬，於是上前拿起獅子仔細端倪，才發現竟然在獅子的尾部，出現一個「男性生殖器官的東西」接著一家人就哈哈大笑，她表示：「家裡有五個孩子可以說是各式各樣的玩具都有，但是從沒看過這種愚蠢的東西。甚至這樣的玩具根本不該給孩子玩。」

直到坦雅帶著孩子到動物園時，小朋友仍朝著獅子大喊「威利！」讓她無奈分享給網友，「雖然是由父母來決定如何告訴孩子『大人的東西』，但在這樣的情況下還是要趕緊機會教育才是。」