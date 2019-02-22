慧眼看天下／川普核心智庫!　獨訪哈德遜研究所會長溫斯汀

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美國最具影響力的保守派智庫之一「哈德遜研究所」，與川普政府關係極為密切，不僅號稱是共和黨智庫中的精銳部隊，也是共和黨培養人才的大本營; 除此之外，哈德遜研究所對中國大陸的立場向來強硬，也被視為是美國最鷹派的智庫之一，美國副總統彭斯去年10月發表強硬反中演講，地點就是選在這裡。慧眼看天下第42集，主持人黃寶慧率領採訪團隊挺進美國，獨家專訪到與白宮有密切聯繫，甚至號稱在美國政壇可以直達天聽的哈德遜研究所會長兼執行長溫斯汀，除了美中關係，這次也特別針對兩岸情勢以及台灣的多項議題進行深度探討。

▲黃寶慧專訪白宮智庫「哈德遜研究所」會長兼執行長溫斯汀（Kenneth R. Weinstein）。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

堅持要築牆 川普宣布全美進入緊急狀態

美國總統川普堅持要蓋美墨邊境圍牆，使出殺手鐧，宣布進入緊急狀態，對於川普的作法，眾議院院長裴洛西也發聲明抨擊，他要川普弄清楚，到底什麼才是國家真正的緊急情況，而另一方面，川普的白宮幕僚也透露，如果國會反對這項命令，川普可能會首次動用否決權。

▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

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川普警告委國軍方接受瓜伊多 否則失去一切

南美洲國家委內瑞拉，政局持續動盪，總統鬧雙胞事件更是越演越烈，目前總統馬杜洛還是拒絕下台，更封鎖邊界，導致國際援助物資都無法進入，出現了嚴重的人道危機；而美國總統川普在一場公開演講中，再度呼籲委內瑞拉軍方支持反對派的領袖瓜伊多為總統，而且不排除採取任何軍事行動。

▼川普籲委內瑞拉接受瓜伊多。（圖／達志影像／美聯社）

想拿和平獎 川普:安倍晉三寫推薦信

美國總統川普想拿到諾貝爾和平獎，應該全世界都知道了，現在川普還爆料，日本首相安倍晉三推薦他角逐和平獎，還寫了長達5頁的推薦信，寄給諾貝爾委員會，但日本媒體卻爆料，安倍是應華府要求才寫推薦信。

▼日本首相安倍晉三。（圖／翻攝自秒拍）

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關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。