阿膠需求高　巴西驢子餓死頻傳恐絕跡

▲在巴西農場裡等待著被宰的驢群。(圖／翻攝自Frente Nacional de Defesa dos Jumentos官網)

國際中心／綜合報導

傳統中藥材阿膠被認為有補血滋陰、養顏美容等功效，加上《後宮甄嬛傳》等宮廷劇的吹捧，大陸海內外市場需求甚殷。由於阿膠是以驢皮熬製而成，導致美洲非法盜殺驢子的情況日趨嚴重。有報導指出，巴西警方最近接到多宗市民檢舉指出，出口到中國大陸的驢子被活活餓死，讓當地人擔心當地驢子總有一天會絕跡。

巴西東北部巴伊亞州(Bahia)卡努多斯市(Canudos)上月底有人向警方匿名檢舉，指約200隻將被宰殺並出口到大陸的驢子，在一個農場內被活活餓死，另外800隻驢也面臨餓死命運。

警方多月前在該州內另一城市伊塔培廷加(Itapetinga)的一座農場內，也發現數百頭驢子因飢渴交迫死亡。據報導，卡努多斯市農場內驢子的遭遇讓人慘不忍睹。除了饑渴致死的，還有很多頭驢已經嚴重營養不良。

巴西警方調查發現，這些有驢子死亡的農場都是由大陸商人承租的，當局擔心長此下去，巴西國內的驢子恐怕會在未來幾年內完全絕跡。從2016年迄今，巴西宰殺驢子的數目不斷增加，驢皮主要外銷到大陸製成有藥用價值的阿膠。

請繼續往下閱讀...

▲一頭已經餓得奄奄一息的驢子。(圖／翻攝自Frente Nacional de Defesa dos Jumentos官網)