搶必修需搭帳篷睡走廊「人工夜排」　韓大學最原始選課法惹議

▲ 為了搶到必修課，雙主修學生漏夜排隊。（圖／翻攝自臉書／한성대학교 대신 말해드려요，下同）

國際中心／綜合報導

每逢開學時節，大學生除了面臨收假憂鬱症之外，還要為緊張刺激的選課大戰做好萬全準備。近來國內幾乎所有學校都採線上選課的方式，相較以往方便許多，但南韓首爾的私立漢城大學部分學生至今仍必須以人工排隊的方式選課，因此每到選課日前一天，教室外走廊上就會出現有人搭帳篷、睡在地上夜排的奇景，也引起學生群起反彈。

一名學生18日在漢城大學的匿名粉專投稿分享這幾張照片，由中可見，走廊兩旁都塞滿穿著厚外套的學生，有人做好漏夜排隊的準備、在走廊上搭帳篷，有人以椅子占位子，還有人克難的坐在地上，看起來簡直有如緊急避難所，而這就是漢城大學雙主修學生人工排隊選課的景況。

請繼續往下閱讀...

▲ 走道兩旁都有學生排隊。

這名投稿的學生說明，雙主修的學生和一般學生一樣，必須修完所有必修課程，選課時卻不被當成主修的學生看待，因此根本選不到課，只能現場排隊。他針對照片中的狀況說明，自己在17日星期日上午11時左右就抵達現場，抽到2號號碼牌，此後每隔10分鐘左右就會有一批學生來加入隊伍。

南韓近來白天平均氣溫只有個位數，學校大樓走廊也沒有地暖，學生們為了搶到必修學分、準時畢業，也只能坐在冰冷的地板上漏夜排隊，等到隔天星期一。漢城大學其他學生對此狀況則表示，學校學制讓學生可以自由選擇多個主修，但雙主修的學生仍必須等到原本科系的學生都選完課後才能申請，因此催生這種現今相當罕見的選課奇景。