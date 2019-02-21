用公廁洗手乳染食肉菌　她半張臉被腐蝕現坑洞成「殭屍臉」

▲ 用公共廁所肥皂洗手，女整臉全爛。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

上完公共廁所後，你會用廁所提供的洗手乳洗手嗎？美國南卡羅萊納州33歲的瑞秋（Rachel Star Withers）1月在公廁用洗手乳洗手後，竟感染了致命的食肉細菌，身上開始出現血瘡，最後幾乎半張臉都被細菌腐蝕。

在一般情況下，瑞秋感染的產酸克雷伯氏菌（Klebsiella Oxytoca）存在於人體內臟中，但當這種細菌出現在胃部以外，就可能攻擊人類的肺部，引起腹痛，導致肺炎或尿道感染，對於免疫系統較弱的人來說，可能有致命的影響。

瑞秋分享她在感染KO後臉部受損的照片，顯示這種食肉細菌是如何侵蝕她的臉頰。一開始，瑞秋臉上出現紅色腫塊，看起來像是長了粉刺的皮疹。沒想到狀況隨著時間逐漸惡化，這些紅腫開始變成坑洞，範圍也持續擴大，變得有如殭屍的皮膚一般。

著名清潔專家普羅達諾娃（Ralitsa Prodanova）對此警告，除非壁掛式的給皂機在重新灌裝洗手乳時經過「精心的清洗」，否則就會成為細菌的溫床，「人們可能認為給皂機本來就很乾淨，但事實上，就連那些裝抗菌藥物的容器也存在固有的風險。」她建議，民眾外出時應隨身攜帶慣用的抗菌洗手液，以避免感染細菌。

▼ 專家建議，外出時應攜帶個人洗手液。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

請繼續往下閱讀...