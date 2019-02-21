玩命！俄女16樓頂天線桿上跳鋼管 網友：難怪訊號差！

▲▼俄羅斯鋼管舞者瑪琳娜在大樓樓頂的天線桿 上大跳鋼管舞，驚險萬分。(圖／翻攝自YouTube)

國際中心／綜合報導

最近一段畫面驚險的影片在網路上瘋傳。影片中一名俄羅斯鋼管舞者在摩天大樓樓頂的天線桿大跳鋼管舞。儘管舞姿美妙，但舞者所在的高度讓人們看了實在頭皮發麻。

這名舞者名叫瑪琳娜․科辛涅夫詩卡婭(Marina Korzhenevskaya)，今年27歲，是職業鋼管舞者。由於高處不勝寒，她沒有光着腿表演，有穿上長筒襪和運動背心，儘管如此，也很難抵擋當時環境的低溫。

瑪琳娜先是爬上了莫斯科南部沃羅涅日市(Voronezh)一幢16層高的大樓頂部。接著在樓頂的天線桿上跳起了鋼管舞。同伴更用無人機拍下了她驚險的舞姿。

儘管在高樓之上，為了發揮最佳演出，瑪琳娜沒有採取任何保護措施，也沒有刻意降低動作難度。她就像在平地上跳舞時一樣完成了一連串高難度動作。這支影片其實是去年8月拍攝的，不過直到最近才被PO上網。

很多網友看完瑪琳娜的表演都表示「嚇死人」！光是看就覺得頭皮發麻，演出讓人震撼。但也有網友調侃說，難怪那天的訊號接收不好，原來是有人在「攪攪震」！

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