華裔比基尼女拍片秀健美身材 陸網警說是A片要堤告！

▲華裔澳洲健身者Lara Zhang展示自己結實的身材。(圖／翻攝自IG@Lara Zhang)

國際中心／綜合報導

華裔澳洲健身者張拉娜(譯音，Lara Zhang)之前在微博上傳影片大秀自己自己的健美身材。但周一(18日)無故遭被廣東茂名網警警告，指她拍攝及傳播「色情片」，將受到法律制裁。張娜拉據理力爭，加上大批網友力挺，茂名警方最後刪去評論， 並向她致歉。

中國大陸出生、目前定居澳洲昆士蘭州的張拉娜，去年7月PO出一支23秒的短片。 她在影片中穿著綠色比基尼，展示自己結實的身材。事隔多月後， 她突然接到到大陸網警的「溫馨提示」她觸法了。

張拉娜強悍的回應：自己是職業健美運動員，參加過「國際健美聯合會」(IFBB)旗下的賽事。她參加的是正當、健康、展示力與美量的體育競技。而所穿的比基尼，也是參加健美比賽的指定賽服。

指控所謂「色情片」的短片，是她在2017年為了向雪梨 的教練遠距離展示健美成果、讓對方制定訓練計劃和飲食安排而拍下的。 她認為茂名警方根木搞錯了，聲言會透過法律維護本身權利。

此一事件引發廣乏關注， 許多大陸網友紛紛留言聲援。稱讚她的影片「美，而且健康」， 更批評網警的說法荒謬。在輿論壓力下，茂名網警最後公開道歉。