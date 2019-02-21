極地渦旋殺死「95%外來種害蟲」？　科學家意見兩極

▲維吉尼亞理工學院（Virginia Tech）研究顯示，極地渦旋能夠殺死北美95%的椿象。（圖／達志示意圖）



國際中心／綜合報導

美國中西部和東部先前受極地渦旋（Polar Vortex）的襲擊，許多地方都被冰塊及白雪覆蓋，有21人死於低溫，數百人因意外、凍傷及心臟病發等身亡。有科學家認為，美國的寒流可殲滅95%的外來害蟲，將可回復生態平衡，不過此一說法也遭另一派反擊「無任何證據證明」。

綜合外媒報導，維吉尼亞理工學院（Virginia Tech）近日公布一項研究，此次美國的極地渦旋可消滅95%的椿象（stink bugs）。美國國家蟲害控制協會（the National Pest Management Association）也表示，某些外來害蟲如梣樹綠吉丁蟲（emerald ash borer） 及南松木甲蟲（southern pine beetle）等，可能受到極酷寒冷的影響而死亡，因而數量大幅減少。

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▲另一方科學家則認為，極地渦旋能殺死部分外來害蟲，但並沒有95%這麼多。（圖／路透社）

對此，馬里蘭大學（the University of Maryland）專門研究綜合蟲害的教授吉爾（Stanton Gill）懷疑表示，在這惡劣的溫度下，雖然能殺死部分害蟲，但不可能有95%這麼多，且也沒有證據能證明，「這些害蟲面對極度低溫時，會藏在樹皮下、隔板空隙或是家中任何角落及縫隙，直到溫度回暖後再出來」。

美國國家蟲害控制協會表示，蟑螂、床蝨及其他北美土生土長的昆蟲，能在華氏零下30度（攝氏零下34.4度）生存，因此不會受到太大影響，而其他成年害蟲也可能在凍死前，已在人類家中產卵，因此這些蟲卵並不會受到溫度影響，直至回溫時再繼續孵化。