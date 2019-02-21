日天皇夫婦觀賞「顏真卿真跡」大讚：十分珍貴的作品啊

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日本東京國立博物館於1月15日起至2月24日止舉辦「書聖之後—顏真卿及其時代書法特展」，其中台北故宮博物院也特地出借顏真卿的《祭姪文稿》。日本明仁天皇夫婦20日晚間前往參觀，美智子皇后在欣賞顏真卿的真跡後也讚道，「真的是非常珍貴的作品啊！」

根據《每日新聞》報導，本次展覽以由故宮博物院出借的顏真卿《祭姪文稿》真跡為最大看點，這也是《祭姪文稿》首次在日本展出，明仁天皇夫婦一邊聽著有關《祭姪文稿》以及唐朝皇帝作品的解說，一邊悉心參觀。由於顏真卿遺留下的真跡所剩不多，明仁天皇在欣賞完《祭姪文稿》後表示，「保存的非常好呢！」而美智子皇后也稱讚，「真的是非常珍貴的作品啊！」

此次展覽聚焦於唐代，從字體變遷、顏真卿的活耀以及對於後世的影響等共分為6個章節介紹。東京國立博物館1月15日舉行開幕式，邀請駐日代表謝長廷、故宮書畫處長劉芳如、香港中文大學文物館館長姚進莊等人出席剪綵儀式。據悉，日本首相安倍晉三的母親安倍洋子也曾爭相一睹真跡風采，光是內覽會就吸引了1200人到場欣賞。

除了由台北故宮出借的作品外，其餘更有176件分別由日本公私立博物館、香港中文大學文物館與各界私人收藏所借出的展品供現場民眾觀賞，展期將於2月24日結束。