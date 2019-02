首次約會就懷孕「生下三胞胎」　她傻眼：我按時吃避孕藥！

▲儘管漢娜按時服用避孕藥,卻仍多次懷孕。(圖/翻攝自臉書/Hannah Donoghue,下同)



國際中心/綜合報導

英國29歲女子漢娜(Hannah Donaghue)固定服用避孕藥多年,然而,她卻總共懷孕3次,其中一次甚至生下三胞胎。回想懷上三胞胎的過程,她說,自己當時只是偶然參加派對,與老朋友突然擦出火花,沒想到她現在已是5個孩子的媽,她很希望能搬到更大的房子。

《太陽報》報導,漢娜近期受訪時闡述自己的經歷,她說,首次懷孕前就有服用避孕藥,當時她才18歲,根本沒有打算發展家庭,後來也與那時期的男友分手。不過,她最後還是決定生下孩子,現在最大的女兒梅根(Megan)已經10歲。

考量到先前的藥物沒有發揮作用,漢娜隨後諮詢醫師並更換避孕藥的牌子,她按時服用,然而,生下梅根不久後她又察覺身體有異狀,結果她又懷孕了,生下如今8歲的查理(Charlie),過程儘管辛苦,她的媽媽都一直給予支持。

Not only was Hannah on the pill, but she managed to produce THREE separate eggs which were all fertilised.