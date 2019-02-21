開會好無聊「女子啊啊聲」突然傳出　全場驚醒男同事笑了

▲原本無聊的會議，大家都低著頭。（圖／翻攝自YouTube／Кіровоградська правда）

國際中心／綜合報導

開會時的嚴肅氣氛時常會讓人感到無聊，烏克蘭一場地區行政報告的會議上，一名女官員正在進行報告時，現場突然傳出女子「啊啊啊」的呻吟聲，沉默的會議立刻高潮了起來，大家雖然努力繼續開會，但仍有人憋不住笑了出來。

影片中可看到，一名女官員正在進行市政報告，後方的人原本都低著頭靜靜聆聽，突然之間，現場傳出女子呻吟叫聲，嚇得大家都抬起了頭往右方觀看，由於呻吟聲實在是太大聲，即使女官員努力完成她的報告，也忍不住搖了搖頭，後方的人則是忍住不笑，畫面看起來十分滑稽。

根據當地媒體報導，這起事件發生在烏克蘭克洛佩夫尼茨基市(Kropyvnytsky)，一名築路公司的董事在會議中查看郵件時，誤點到色情內容，才會導致女子呻吟聲傳出，會議後，有記者想要採訪他這件事時，他不願發表任何言論，十分不爽地離開了會場。

▼呻吟聲傳出後，男同事忍不住「秒懂」笑了出來。（圖／翻攝自YouTube／Кіровоградська правда）

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