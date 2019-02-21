日本發行「新天皇元號」硬幣！最快7月就可以拿到新版100元

▲日本皇太子將於5月1日正式即位。（圖／路透社）



記者王佩翊／綜合外電報導

日本德仁天皇即將於4月30日退位，而皇太子德仁則在隔日的5月1日正式即位，日本政府表示，印有新天皇元號的硬幣最快將在7月中旬以後正式發行。據了解，屆時會先以需求量高的一百日幣面額與五百日幣面額硬幣優先進行鑄造作業。另外，由於紙鈔本來就沒有印製發行年份，因此不會有改元的配套措施。

根據《時事通信》報導，新年號會在4月1日當天會先舉行「新元號懇談會」，並由首相與參眾兩院的正副議長討論，經全閣僚會議協議，發布改元政令後，再由官房長官菅義偉對外發表。新元號發表後，會在5月1日德仁皇太子即位後正式啟用。

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▲新版硬幣預計將在7月中開始於市面上流通。（圖／photock）

根據《產經新聞》報導，印有新元號的硬幣會在新元號發表後開始鑄造，位於大阪的獨立行政法人造幣局本局則會負責製造新版硬幣的模具，再從使用率較高的一百日幣面額與五百日幣面額開始大量製造。相關單位預估，整個過程將會耗費3個半月的時間，因此最快也得等到7月中以後才能將鑄造完成的硬幣交給日本銀行，並經由金融機構正式在市場上流通。此外，由於紙鈔的部分本來就沒有印製發行年份，因此並不會有相關的配套措施。

明仁天皇即將於2019年4月30日正式退位，而皇太子德仁也將於隔日的5月1日正式即位。日前日本政府表示，美國總統川普將在5月26日出訪日本，成為新天皇接見的第一位外國領導人，屆時川普將會在日本度過三天兩夜的行程。