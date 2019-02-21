喝奶昔吸管卡卡！掀開驚見「活生生大灰鼠」　他狂吐1天求償300萬

▲ 肯尼斯打開杯蓋，發現杯子裡有活生生的老鼠。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

美國俄亥俄州一名男子日前從麥當勞店員手中接過他點的巧克力奶昔，開始享受冰涼的甜品，卻在快喝完時才發現裡面有一隻巨大且活生生的老鼠，讓他飽受驚嚇，還出現嘔吐症狀，最終病倒，因此求償10萬美元（約新台幣308萬元）。但業者宣稱，是男子事後自己將老鼠放進杯子裡的。

現年43歲的建築工人肯尼斯（Kenneth Moyer Jr）2018年12月15日下午1時15分左右，在阿克倫（Akron）的一家麥當勞，用得來速服務為自己和友人各點了一杯巧克力奶昔。他在開車送朋友回家的路上就開始喝奶昔，也注意到吸管「一直有種被塞住的感覺」，因此感到很煩躁。

肯尼斯開車到家後，不小心將奶昔忘在車上。幾分鐘後，他再次回到車上拿奶昔，卻驚見吸管在動。當他打開杯蓋時，裡頭除了僅剩下約1/4的奶昔，還有一隻灰色的活老鼠，嚇得他馬上叫女朋友出來看。

肯尼斯宣稱，他很快就病倒了，且幾乎嘔吐了一整天。他在當天晚上11時半左右再次回到那家麥當勞，告訴店經理事發經過，並詢問冰淇淋機裡是否有老鼠可以穿過的洞。但經理回應，機器的洞太小，不可能發生這種事，直指是肯尼斯自己將老鼠放進杯子裡。

肯尼斯隔天打電話到麥當勞總部，得到了禮物卡或提出保險索賠的選項，而他選擇了後者並表示，自己再也不會光顧麥當勞，也透過律師將被冷凍保存的老鼠和杯子送到檢驗公司。他指控，由於麥當勞員工的疏忽或蓄意行為，他遭受身體和精神上的折磨。

但麥當勞仍堅持，肯尼斯的說法純屬捏造，「雖然我們通常不會對未決訴訟發表評論，但我們可以自信而堅定的說，這項指控完全是虛假的。我們已經為阿克倫地區服務了55年，將安全和清潔奉為首要任務，也為我們的過往的記錄自豪。我們急切的等待在法庭上證明事實的機會。」