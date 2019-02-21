生鏽手榴彈當玩具！3童拿石頭狂敲　下秒被炸飛釀2死1重傷

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印尼西爪哇省1處村莊於本月14日發生手榴彈爆炸事件。當時有3名孩童在軍隊訓練區玩耍，意外發現1顆老舊的手榴彈，以為是玩具，因此帶回住家附近拿起石頭敲打，結果當場引爆，造成其中2名孩子死亡，另1名孩童受重傷，立即被送往醫院治療。

綜合外媒報導，這起手榴彈爆炸事件位在首都雅加達以南60公里的茂物（Bogor），有3名約10歲的孩童分別為馬布魯克（Muhammad Mubarok）、德唐（Muhammad Doni）及依絲蘭米（Khoirul Islami），於14日中午誤將手榴彈當作玩具，並拿石頭敲打，沒想到當場引爆。

▲印尼的3名孩童誤將手榴彈當玩具，竟當場引爆釀2死1重傷的意外。（示意圖／pixabay）



爆炸威力太過強大，其中1名孩童馬布魯克當場死亡，依絲蘭米在醫院接受治療途中身亡，而另1名孩童德唐則受重傷，目前仍在治療中。當地警方表示，這3名孩童當時在1處陸軍訓練區玩耍，發現這顆舊的生鏽手榴彈後，將其帶回住家附近，卻不慎引爆，才釀成2死1重傷的悲劇。

過去也有老舊手榴彈混入生活中的案例。香港一間位於將軍澳工業邨的加樂比（Calbee）的洋芋片工廠，日前也發現1顆由德國在第一次世界大戰所製造的手榴彈，被藏在一批從法國進口的馬鈴薯堆中。香港警方到場後，決定在現場引爆化解危機，爆破瞬間有許多碎裂物伴隨著巨大聲響噴發而出，其威力不可小覷。