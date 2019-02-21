微波兩顆葡萄會變火球？　科學家炸了12台微波爐終解多年謎題！

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微波爐中有許多東西不能加熱，就像若將兩顆剝皮葡萄放入微波爐加熱，會產生火焰。1990年代時，葡萄在微波爐中爆炸的影片就已經被流傳開，但一直都沒有完整的科學解釋，就在本周，終於有物理學家找出了這個謎題的解答。事實證明，「兩個圓形的水基物品會增強微波的功率，從而產生熱點。」

據Popular Mechanics報導，這篇研究論文由物理學家阿倫．史萊普科夫（Aaron Slepkov）等三位科學家發表在美國國家科學院院刊中。在網路上流傳的「微波葡萄火球」中影片有很多，一般的實驗步驟都是，將一顆葡萄對半切開，而兩半部連接的葡萄「皮」不能斷，放到微波爐裡加熱幾秒後，便會看到葡萄出現噴焰般的火花。

▲微波葡萄不到10秒便會產生火花。（圖／翻攝自YouTube／Francis Villatoro）

許多人試圖想解釋它，而曾經有科學家認為，因為葡萄是富含鉀、納離子的水果，共振熱度會比較高，所以若將兩半部葡萄的「皮」所連接，會更集中產生鉀鈉離子，導致迸發出火焰。然而，史萊普科夫卻打破了這項觀點，在犧牲了無數顆葡萄和12台微波爐，對葡萄和其他類似物體進行了多次測試後，終於了解產生火焰的真正原因。

史萊普科夫表示，葡萄產生火焰的關鍵在於，「兩個互相接近的、圓形狀、含大量電解質的含水球」才是重點，他在實驗中將其他兩顆「完整的」圓形物體，例如櫻桃、鵪鶉蛋、自製水凝膠珠，結果竟然也會產生相同效果。

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▲研究解釋，兩個圓形的水基物品會增強微波的功率，產生熱點 。（圖／翻攝自YouTube／Francis Villatoro）

史萊普科夫說，「這種現象是由含鈉和鉀的帶電分子引發的。」當微波爐開啟後，電磁共振效應對含大量電解質的含水球特別有效，會強化微波的效果，而「球形」卻會把這些微波給包住，使內部的微波強度提升。隨著溫度提升，周圍的電解質開始增壓，導致原來溶於水中的鈉鉀離子，直接升到離子態，變成火焰形式。他更指出，其實在兩件物體之間根本不需保持任何形式的連結，只要物體間相距不超過3毫米(mm)。

