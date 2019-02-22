黃寶慧專訪／見證《台灣關係法》40周年　美智庫：現在是台美簽FTA絕佳時機

國際中心／綜合報導

《ETtoday新聞雲》「慧眼看天下」節目主持人黃寶慧率領採訪團隊挺進美國，獨家採訪到總統蔡英文口中的「台灣最好朋友」、美國智庫傳統基金會創辦人佛訥（Edwin Feulner）。身為《台灣關係法》40周年見證者的他提到，現在正是台美洽談雙邊自由貿易協定的好時機；此外，他也認為，即將到來的川金二會將取得正面結果，且美中貿易戰休兵期結束後，不會出現新一波制裁行動。

▲▼ 黃寶慧挺進美國智庫「美國智庫傳統基金會」，獨家採訪來台上百次的佛訥。（圖／《ETtoday》攝影團隊）

請繼續往下閱讀...

事實上，佛訥是《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）立法40周年的見證者，他親眼目睹參眾兩院通過法案，最終由時任美國總統卡特（Jimmy Carter）簽署。他提到，儘管美國也有和南韓、日本等國家簽署雙邊協議，但《台灣關係法》要求美方捍衛台灣利益，同時軍售台灣，「我認為，現階段的台美關係與往年一樣穩固，非常樂觀看待未來的雙邊發展。」

談及走過40個年頭的《台灣關係法》能否符合當前局勢的需求，佛訥先從軍售安全議題角度切入。他認為，川普政府的立場是，若台灣願意花錢購買並在合理範圍內使用，美國願意軍售台灣，這是種非常積極正面的關係。

另一方面，若從經濟角度來看，佛訥提到，他一直在倡導美台雙邊自由貿易協定，「我們知道，在台灣，無論是大型公司或中小企業都尊重知識產權…現在正是鼓勵雙方坐下、認真來談美台雙邊自由貿易協定的絕佳時機。這對現在的台灣政府和川普政府來說，可能是一項非常大的成就，雙方都會受益。」

此外，台灣總統大選即將在2020年登場，目前各派人馬逐漸浮出檯面，佛訥對此抱持著開放態度指出，不論是誰成為總統、立法委員，或是進行政黨輪替，都屬於良性發展的範圍，「這些都是人民的聲音、人民參與政治的標誌，也是美國人大力支持的事情。」

▼ 佛訥上月訪台，他盛讚台灣經濟自由度位居全球第10名，排名比美國還要好。（圖／總統府提供）

談及美中貿易戰，佛訥認為，提高關稅的手法無法真正解決雙邊貿易所面臨的問題，這必須由中方從根本做出改變，包括對外國貿易機密的知識產權處理方式、在外企董事會置入共產黨員、中企享有政府補貼等。

佛訥提到，「（上述）這些基本問題都是解決中美貿易戰的關鍵，遠比禁止大陸產品輸美、中國購買美國大豆來得重要」，因此到了3月1日關稅戰大限屆滿後，並不會有新一輪的制裁行動。

此外，面對即將在越南河內舉行的二次川金會，佛訥表示，如同總統川普所說，自從首次川金會後，北韓不再進行核試驗，相關設施的處理能力已大幅下降，且韓戰時期的美國士兵遺骸也已歸還，這些發展都相當正面。

他指出，北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、國家安全顧問波頓（John Bolton）正密切合作當中，「這是美國最棒的團隊，我相信，屆時雙方能夠取得重大成果。」

▼ 美國總統川普與北韓領導人金正恩2018年6月在新加坡會面。（圖／朝中社）

其他人也看了這些...

►黃寶慧專訪／卜睿哲：邀蔡英文赴美國會演說 台灣2300萬人將付出代價

►黃寶慧專訪／手拿蔡英文「親筆賀卡」 白宮智庫執行長：美中進入新關係