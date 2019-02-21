一天6罐能量飲料提神　長髮帥哥啃蘋果...4顆牙秒斷吞下肚





▲ 文尼一天喝多達6罐能量飲料，某天吃蘋果時竟然掉了4顆牙。（圖／翻攝自維基百科、KatNL推特）

國際中心／綜合報導

現代生活忙碌，許多人經常會因為要完成手邊的工作而熬夜，這時為了提神，都會選擇來罐咖啡或是能量飲料。英國21歲男大生文尼（Vinnie Pyner）也不例外，為了讓自己能集中注意力好好念書，他長達7個月，每天都喝至少6罐俗稱「魔爪」的Monster Energy能量飲料，沒想到有天在吃蘋果時，「喀啦」一聲竟然一口氣掉了4顆門牙，他這才發現自己的牙齒早就已經蛀光光。

根據《鏡報》報導，就讀東肯特學院（East Kent College）的文尼提到，由於學業壓力大，他為了在計算機概論課程上保持專心，於是開始購買「魔爪」這種含咖啡因的能量飲料來喝，「我原本是很容易感到疲憊的人，一度因為學業壓力想過要休學，但又很擔心沒有畢業工作不好找。直到我開始嘗試了『魔爪』，發現效果很不錯，他能讓我的腦袋保持思路清晰，有更多的時間能好好讀書。」

一試成主顧後，文尼飲用「魔爪」的頻率變得越來越高，從一天1罐變成一天早、中、晚各1罐，到最後變成一天要喝上多達6罐，有的時候一周甚至能喝掉45罐。顯然，他已經對這種飲料到了上癮的地步，只要一天沒喝，就會出現嚴重頭痛、甚至全身肌肉痠痛的情況。

文尼的46歲母親塔拉（Tara Pyner）表示，「兒子的狀況越來越不對勁，我發現他總是買這牌子的飲料回家，房間的垃圾桶被空罐子堆滿了。我知道這種『能量飲料成癮』已經徹底掌控了他生活。」

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▲ 文尼一天喝太多能量飲料，出現頭痛、牙痛等後遺症，讓母親塔拉相當擔心 。（圖／翻攝自Tara Pyner推特）

由於能量飲料含有大量的糖分，情況持續了7個月後，文尼開始漸漸出現牙痛的症狀，不管吃什麼東西都會覺得相當疼痛，每天刷牙2次也未獲得改善。更恐怖的是，某天他在吃蘋果時，才一口啃下去，就聽見「喀啦」的聲音，接著吞下去一些硬硬的東西，他這才意識到原來自己的牙齒都脫落了。

文尼不敢跟母親說這件事，也不敢張大嘴巴露出牙齒，反而很快就讓塔拉起疑心，決定檢查兒子的牙齒。她說到，「我看了下文尼的牙齒，覺得實在太震驚了，他上排前方的4顆牙齒竟然都已經完全掉落，都能直接看到牙齦的部分了，相當可怕。」

牙醫檢查後發現，文尼所有的牙齒都早就嚴重蛀爛，變成黃棕色，必須花上一筆不小的手術費，拔掉多達24顆牙，改裝上假牙。文尼坦言，「看著我的牙齒，我才知道我到底做了什麼。我現在變得一團糟，不能這樣去學校也不能去面試任何工作，因為我只要微笑，面試官就會拒絕我了，這非常尷尬。所以現在我只好先從學校休學，並從去年九月起開始接受牙醫治療。」

文尼最後呼籲，希望其他人不要犯下和他相同的錯誤，「還是遠離那些能量飲料吧！它們完全是有害的，可能會就此毀了你的人生」。

據了解，一罐500毫升的「魔爪」就含有54公克的糖，早就超過英國官方建議的「每日糖攝取量」30克，除此之外，它每罐的咖啡因含量高達240毫克，是可口可樂的7倍，就連外包裝上都特別附上警告標示，建議消費者每天不要飲用超過1.36公升。