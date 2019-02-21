接獲報案！暖警「趴地陪小孩」玩洋娃娃　感動整個社區

▲弗萊明與孩子們一同玩著洋娃娃。（圖／翻攝自臉書／Iesha Roper Boswell，下同）



國際中心／綜合報導

美國維吉尼亞州警察弗萊明（C.B. Fleming）日前接獲報案，他14日前往一處公寓大樓檢查是否有氣體洩漏，確認該區安全無虞後，他決定陪孩子們玩耍一下。有民眾捕捉到他躺在地上的影片，只見他面帶微笑，陪小孩們玩洋娃娃還有著色本，感動許多網友。

錄下影片的博斯韋爾（Iesha Roper-Boswell）15日在臉書寫道，當時錯誤的警報顯示出氣體外洩，結果這演變成一場遊戲，「我們絕對需要更多像他這樣的警察，謝謝你花時間跟孩子們玩樂。」

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▲弗萊明的舉動讓社區的人覺得相當暖心。



弗萊明當時抵達現場，確認區域安全後，親切的他趴在地上與女孩們玩洋娃娃，也與男孩們體驗著色本，展現出他的藝術天分。事後他受訪時表示，當他接下這份工作後，便知道要做些不同的東西，「我想，如果我能成為某人生命中的一個亮點，那會非常重要。」

博斯韋爾則說，她的女兒、姪女與其他孩子其實都害怕警察，「當他和孩子們一起玩耍時，我拍下這一刻，並非我認為這會爆紅，而是我的姪女居然沒有哭，令人驚訝。」她讚許，「他與孩子們的關係真的太棒了。」

弗萊明事後還到博斯韋爾的臉書下方留言，「你們給的稱讚大過於我的功勞，但我確實很感激這些愛。還有，誰不喜歡跟孩子一起玩耍？這可能會是我最喜歡的事。他們對我很友善，我很感激他們願意讓我加入玩樂。」