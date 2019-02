接獲報案！暖警「趴地陪小孩」玩洋娃娃　感動整個社區

▲弗萊明與孩子們一同玩著洋娃娃。(圖/翻攝自臉書/Iesha Roper Boswell,下同)



國際中心/綜合報導

美國維吉尼亞州警察弗萊明(C.B. Fleming)日前接獲報案,他14日前往一處公寓大樓檢查是否有氣體洩漏,確認該區安全無虞後,他決定陪孩子們玩耍一下。有民眾捕捉到他躺在地上的影片,只見他面帶微笑,陪小孩們玩洋娃娃還有著色本,感動許多網友。

錄下影片的博斯韋爾(Iesha Roper-Boswell)15日在臉書寫道,當時錯誤的警報顯示出氣體外洩,結果這演變成一場遊戲,「我們絕對需要更多像他這樣的警察,謝謝你花時間跟孩子們玩樂。」

▲弗萊明的舉動讓社區的人覺得相當暖心。



弗萊明當時抵達現場,確認區域安全後,親切的他趴在地上與女孩們玩洋娃娃,也與男孩們體驗著色本,展現出他的藝術天分。事後他受訪時表示,當他接下這份工作後,便知道要做些不同的東西,「我想,如果我能成為某人生命中的一個亮點,那會非常重要。」

博斯韋爾則說,她的女兒、姪女與其他孩子其實都害怕警察,「當他和孩子們一起玩耍時,我拍下這一刻,並非我認為這會爆紅,而是我的姪女居然沒有哭,令人驚訝。」她讚許,「他與孩子們的關係真的太棒了。」

弗萊明事後還到博斯韋爾的臉書下方留言,「你們給的稱讚大過於我的功勞,但我確實很感激這些愛。還有,誰不喜歡跟孩子一起玩耍?這可能會是我最喜歡的事。他們對我很友善,我很感激他們願意讓我加入玩樂。」

