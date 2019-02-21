「完整屍體」放家中！這村莊「不埋死人」　還要每年跟祂們一起合照





▲印尼山區的托拉查人的特別儀式。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

居住在印尼山區的托拉查人（Toraja）有一個很特別的傳統，他們往往不會將去世的親人埋葬起來，而是把屍體用類似木乃伊的製作方法，完整無缺的保存下來，好像這些人還活著一樣；據悉，這樣屍體保存的越完整，就會帶來越多的好運，所以家屬都會盡全力確保亡者的身軀處於最佳的狀態。

根據外媒報導，擁有約100萬人口的托拉查人，是居住在在印尼南蘇拉威西省山區的原生少數民族，他們深信人死後靈魂仍會留在房子裡，所以會在家中準備食物、衣物、水和香菸給死者。

在人死後的幾天內，家屬會幫死者的身體塗上福馬林，防止屍體的皮膚跟肉腐爛，還會在屍體旁放置大量的乾燥植物，已掩蓋惡臭的屍臭味，然後再將軀幹用毯子包裹住，放在傳統、有船型屋頂的房子內儲存，以防止遭到雨水損壞。通常這些屍體會被留在這個房屋中，一直到葬禮被舉行，在某些情況之下，屍體可能會待上幾年甚至是幾十年的時間。

對於較低的種姓來說，為了賺取更多的錢來舉行葬禮，通常需要花費很長一段時間準備；而對於上層種姓來說，可能會在一場葬禮上花費700萬盧比（約156萬台幣）到3億盧比（約820萬台幣）。由於當地人大多數為低收入的農民，每個月難以賺取超過100萬盧比（約2220台幣），常常需要到銀行貸款。

葬禮費用當中，大部分的資金都是用來購買水牛，每隻水牛依照角的長度跟眼睛顏色，價格不相等，這些牛被稱為「Rambu Solo」，在儀式中被犧牲，以表示一個人的正式死亡，並幫助死者能進入天堂，而這個程序則被稱為「Puya」。

跟一般既定印象中悲傷的葬禮比起來，當地在舉行儀式時，更像是一場慶祝大會，因為即使死者被埋進墓中，都會在8月一個名為「Ma'nene（照顧祖先之意）」的儀式中被再度挖出，清理屍體上的昆蟲和泥土後，換上新的衣服，跟家人們合影留念，棺材中放入新的禮物後再重新下葬。

▼屍體下葬過後，每年還是會被挖出。（圖／達志影像／美聯社）

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