這架飛機才剛起飛…機艙內竟「狂冒白霧」！　乘客仰頭狂看全嚇傻

▲機艙內充滿白色霧氣！（圖／翻攝自YouTube／Linden Wheare）

國際中心／綜合報導

捷星航空（Jetstar）一架從印尼峇里島要飛往澳洲的班機，在起飛不久後機艙內竟然佈滿白色煙霧，導致機上乘客相當恐慌；空姐隨後緊急廣播解釋，會出現白色煙霧的原因在於空調系統，當一些暖空氣進入冷空氣中，會出現一些凝結的狀態，要大家不要擔心。

根據外媒報導，有網友在YouTube上po出機內驚現白霧的影片，當時這架JQ128航班要從峇里島飛往澳洲，沒想到就在離開機場幾分鐘後，機艙內部卻突然充滿白色的霧氣，一旁還能聽到有乘客說「各位！我覺得我們的飛機上有乾冰！」、「這好像在做夢啊！」

不過其他乘客對於這樣的情況似乎沒有那麼悠哉，大家的頭不停的望向霧氣出現的地方，整架班機靜悄悄的；隨後，機組人員開啟廣播向乘客們解釋，機艙內的煙霧室由於空調系統所造成的，這就像是我們冬天站在室外時，呼出的暖空氣進入較冷的空氣時，就會產生一些凝結。

捷星航空的發言人則表示，當飛機行經在暖空氣和冷空氣之間時，機艙內會發生凝結的現象，就如同影片中所展示的模樣，當空調開啟時，這種凝結通常會在幾分鐘內出現「起霧效果」。

報導中指出，除了這架滿是霧氣的班機之外，飛機上的空調一直以來為飛行帶來爭議，一架俄羅斯航空班機的乘客先是被留在-25度的停機坪上，等到登機起飛後，又不幸遇上冷氣壞掉，導致他們得在50度高溫的機艙內待上2小時的時間，被戲稱為「像三溫暖一樣的飛機」。

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