單身母遭「痛毆4hr」臉腫成豬頭！網戀27歲法學生　第一次約會就悲劇

▲卡培洛茲被揍澳臉部發腫。（圖／翻攝自Facebook／Fernanda Bueri）

國際中心／綜合報導

57歲的巴西地方媽媽卡培洛茲（Elaine Caparroz）先前透過網路，認識了一名27歲男子薩拉（Vinicius Serra），兩人在持續聯絡8個月之後，決定見面約會；沒想到薩拉喝了酒睡了一覺之後突然性情大變，長達4個小時瘋狂攻擊卡培洛茲，直到鄰居聽到呼救聲才驚覺事情不對勁，趕緊破門而入救人。

根據外媒報導，卡培洛茲是一名單親媽媽，她先前在網路上遇見就讀法學院的薩拉，兩人聊的很來並在8個月後，也就是15日時約出來共進晚餐；兩人在薩拉的公寓裡蓋棉被純聊天，隨後竟然真的睡著了，但是卡培洛茲幾個小時後確是因為疼痛而醒來。

當卡培洛茲在凌晨1點睜開眼睛時，薩拉掄起拳頭正在攻擊她的臉部，而一連串的毆打暴力行為持續了4個小時，不僅桌子、家具全部倒落一地，除了地上、櫃子之外，牆壁也都佈滿了卡培洛茲的血跡；一旁的鄰居則是在聽到有人呼救之後，趕緊請保全出面介入救人。

卡培洛茲被送醫之後發現臉部多處骨折，包含鼻子、眼眶等地方，牙齒也斷了好幾顆，嘴裡的傷口更大到需要縫超過40針。而薩拉則是在準備逃跑時，被公寓保全們抓住，一直等到警方到場將人送辦。

報導中指出，薩拉在接受調查時聲稱，當時他的精神病突然發作，他的意識「強迫」他毆打受害者4小時，目前地方法官要求他去做精神鑑定，以評估他的說詞是否為真，若是他被判有罪，將面臨30年的牢獄之災；對此，調查人員安德亞納（Adriana Belém）表示，從嫌犯攻擊被害者的時間長度來看，精神病突然發作的說詞顯然是不可信的，這是一起企圖殺害女性的案例，雖然仍不了解犯案動機，但相信襲擊是有預謀的。

里約婦女警察局局長朱莉安娜（Juliana Emerick）警告，基於安全，婦女在網路上約會時應該要採取預防措施，讓第一次的見面在公共場所進行，更要告知朋友或是他人這場約會在何時何地會發生，用電話保持聯繫。