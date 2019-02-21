58歲美魔女情色直播落網…長相太逆天　調查員驚：以為20歲

▲土居尚美會在twitter上預告自己直播的時間。（圖／翻攝自twitter）

國際中心／綜合報導

網路直播風潮興起，情色進駐也不令人意外。日本茨城縣58歲女子土居尚美2018年底在網路上直播全裸自慰，2天後被警方上門以「公然猥褻罪」逮捕。土居向警方供稱，自己是為了生活，不得已才在網路上開啟情色直播。

根據《日刊gendai》，58歲的土居尚美長相凍齡，2018年12月與40歲的新田靖史在家中進行全裸直播秀。土居以「年齡100歲」的標題吸引網友觀看，不僅全裸與網友聊天，更一邊放送自慰高潮的樣子。

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▲58歲的土居尚美對自己的身材非常有自信。（圖／翻攝自twitter）

土居以家中房間當作直播地點，背景畫面能看到粉色格子窗廉、小熊維尼卡通裡面的各種角色玩偶，試圖把房間打扮的很少女。土居自己則是時常戴著口罩直播，全身上下只穿著內衣褲，接著在觀眾面前進行表演。

調查人員指出，土居與新田是在網路聊天室中認識，之後便同居在一起，「土居尚美早上工作，晚上就化身潮吹女，一個月最多有過直播15次，如果只看影片的話，真的會以為是20多歲的人，還有同事說『還以為是我同學呢』。」土居告訴警方，若不是因為生活不好過，就不會走上這條路。土居尚美的推特時常分享情趣玩具以及自己大秀身材的照片。

▲土居尚美長相及身材都相當「逆天」。（圖／翻攝自twitter）