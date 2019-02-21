13歲國中生自殺！「在學校綑綁虐待」案情曝光　2同學判賠千萬元

▲男學生遭同學霸凌，最後自殺身亡。（圖／pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

日本滋賀縣大津市一名國中2年級、13歲男學生自殺身亡，父母認為案情不單純，調查發現兒子疑似被同學霸凌，於是對2名同學提告，求償3800萬日幣（約新台幣1050萬元），7年訴訟下來，大津地方法院做出最新判決指出，該男學生的自殺原因和同學霸凌有關，因此判2人賠償3700萬日幣（約新台幣1030萬元）。

綜合外電報導，調查指出，該名男學生原本和同學的關係都很好，互為好朋友，可是不知道為何，同學漸漸出現霸凌的行為，一直欺負這名男學生，除了惡作劇還有言語暴力，甚至綑綁虐待、逼迫吃掉昆蟲的殘骸等，導致男學生的身心受創。

法官調查認為，男學生在2011年10月自殺身亡，死前或許是遭受同學霸凌、產生極大的寂寞感，也時常認為自己沒有活著的價值，與校園霸凌有著一定程度上的關係，因此判2名欺負男學生的同學必須賠償3700萬日幣（約新台幣1030萬元）。

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