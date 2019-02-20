23歲混血妹「熱戀乙武洋匡」　自己開公司當代表…背景曝光了！

▲乙武洋匡與23歲混血女友熱戀，傳即將步入婚姻。（圖／翻攝自岩澤直美推特）



國際中心／綜合報導

著有《五體不滿足》的日本知名作家乙武洋匡，先前爆出多次婚外情，偷吃50名女子醜聞，去年3月傳熱戀20多歲混血女大生消息，近期更傳出雙方即將步入婚姻，雙方家長也已經見面。如今，這名23歲混血正妹的身份曝光，不僅懂5國語言，目前還擔任公司的代表董事。

綜合日媒報導，這名身高超過170公分的混血正妹名叫岩澤直美，1995年生，父親為日本人，母親則是捷克人，長相神似俄羅斯花式滑冰運動員阿麗娜•扎吉托娃（Alina Zagitova）。她不只外型亮眼，且才華洋溢，除了精通5種語言之外，還擁有自己的語言教育公司「Culmony」，項目包括兒童英語會話、多元文化教學等，並在公司擔任代表董事（代表取締役）。

乙武洋匡2016年爆出婚外情後，結束與前妻的15年婚姻，但當媒體報導披露此一消息後，據傳他受到相當大的打擊，當時靠著這名女性友人的陪伴，才慢慢恢復精神。去年，2人熱戀的消息傳出後，鄰居曾提到，常看到他們一起外出曬恩愛。

去年3月有報導指出，乙武洋匡多年前經營補習班且定期參加讀書會，機緣巧合下認識這名女大生，雙方感情越來越親密。據悉，兩人已經見過雙方家人，女方家長也允許了這段戀情。

▼乙武洋匡、岩澤直美。（圖／翻攝自乙武洋匡、岩澤直美推特）



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